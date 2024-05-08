Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

В українській армії під час мобілізації люди потрапляють не на ті посади, на які сподівалися. Найчастіше нові військовослужбовці потрапляють в окопи, а не працюють за спеціальністю.

Про це Георгій Мазураш, депутат від "Слуги Народу" розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 травня.

Що сказав Мазураш про сучасну військову службу та мобілізацію

"В мене є відчуття, що найбільш потрібними є окопні позиції та штурмові. Я завжди кажу, що оскільки ми зайшли в таку велику війну, яка насправді і є Третьою світовою, нам треба бути більш прагматичними. Пооотрібно платити там, де більш дефіцитно і треба заохочувати людей", — наголосив під час спілкування з журналістами Мазураш.

Також він зауважив, що сьогодні є багато навіть колишніх кадрових військових, а також бізнесменів, які можуть привнести цю бізнесову складову в армію.

Депутат розповів, що знає багато людей, котрі готові віддати життя за Україну, але вважає, що більшість людей хочуть таки в першу чергу зберегти життя для Вітчизни і для своїх близьких.

На прикладі бійців та людей, які працюють із безпілотними системами, Мазураш розповів, що потрібно долучати саме спеціалістів із певних галузей.

"Треба, щоб люди, які мають певні знання та можливості не втікали від, вибачте, обезбашених деяких тцкашників, а щоб вони могли застосувати свої знання та вміння у певному напрямку", — наголосив депутат.

Як Мазураш розкритикував можливість вибору посади в ЗСУ під час мобілізації

Депутат розкритикував деякі моменти закону про мобілізацію, назвавши їх "савдепівськими" та "совковими". Він сказав, що у цьому законі червоною ниткою протягнуті деякі правиа, які працюють на користь ворогам, наприклад, таке як: "Не хочеш — змусимо".

Депутат висловив думку про те, що примушення проходити військову службу не є ефективним.

"Я знаю випадки, коли людину беруть на одну позицію, а незабаром "Ти тут нам не треба, давай на якусь іншу", — підкреслив Мазурач, критикуючи сучасний підхід командування в ЗСУ до мобілізації та розподілення посад і місця несення служби.

Також він розкритикував сучасних командирів та людей, які відповідають за розподілення особового складу. Депутат зазначив, що людина інколи приходить за своєю спеціальністю працювати в ЗСУ та боронити країну, а потрапляє в окопи, чи на штурм.

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