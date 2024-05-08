Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії arrow
Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

08 травня 2024 р. 12:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

В українській армії під час мобілізації люди потрапляють не на ті посади, на які сподівалися. Найчастіше нові військовослужбовці потрапляють в окопи, а не працюють за спеціальністю.

Про це Георгій Мазураш, депутат від "Слуги Народу" розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 8 травня.

Що сказав Мазураш про сучасну військову службу та мобілізацію

"В мене є відчуття, що найбільш потрібними є окопні позиції та штурмові. Я завжди кажу, що оскільки ми зайшли в таку велику війну, яка насправді і є Третьою світовою, нам треба бути більш прагматичними. Пооотрібно платити там, де більш дефіцитно і треба заохочувати людей", — наголосив під час спілкування з журналістами Мазураш.

Також він зауважив, що сьогодні є  багато навіть колишніх кадрових військових, а також бізнесменів, які можуть привнести цю бізнесову складову в армію.

Депутат розповів, що знає багато людей, котрі готові віддати життя за Україну, але вважає, що більшість людей хочуть таки в першу чергу зберегти життя для Вітчизни і для своїх близьких.

На прикладі бійців та людей, які працюють із безпілотними системами, Мазураш розповів, що потрібно долучати саме спеціалістів із певних галузей. 

"Треба, щоб люди, які мають певні знання та можливості не втікали від, вибачте, обезбашених деяких тцкашників, а щоб вони могли застосувати свої знання та вміння у певному напрямку", — наголосив депутат.

Як Мазураш розкритикував можливість вибору посади в ЗСУ під час мобілізації

Депутат розкритикував деякі моменти закону про мобілізацію, назвавши їх "савдепівськими" та "совковими". Він сказав, що у цьому законі червоною ниткою протягнуті деякі правиа, які працюють на користь ворогам, наприклад, таке як: "Не хочеш — змусимо".

Депутат висловив думку про те, що примушення проходити військову службу не є ефективним. 

"Я  знаю випадки, коли людину беруть на одну позицію, а незабаром "Ти тут нам не треба, давай на якусь іншу", — підкреслив Мазурач, критикуючи сучасний підхід командування в ЗСУ до мобілізації та розподілення посад і місця несення служби.

Також він розкритикував сучасних командирів та людей, які відповідають за розподілення особового складу. Депутат зазначив, що людина інколи приходить за своєю спеціальністю працювати в ЗСУ та боронити країну, а потрапляє в окопи, чи на штурм.

Раніше повідомлялось, що обмежено придатних порівняли з ухилянтами — що буде, якщо не з'явитися на ВЛК. 

Законопроєкт про мобілізацію став дуже резонансною темою в суспільстві, зокрема, через жорсткі обмеження для ухилянтів. Юристка розповіла, які ще корисні — чи жорсткі — рішення принесе ухвалення законопроєкту. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

11:56 Наслідки обстрілу РФ — в Міненерго попередили про відключення світла в Україні

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

11:31 Кабмін частково звільнив українців від орендної плати — деталі

11:30 В Одесі відремонтують зруйновані ракетами будинки — вже виділили понад 2 мільйона на документацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:20 У Харкові пролунав потужний вибух

11:07 Українські пенсіонери можуть не платити один із податків — пояснення ДПС

11:03 Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки

10:55 Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області, — Генштаб

10:53 У Пентагоні відреагували на можливе використання РФ ядерної зброї для навчань

11:56 Наслідки обстрілу РФ — в Міненерго попередили про відключення світла в Україні

11:31 Кабмін частково звільнив українців від орендної плати — деталі

11:30 В Одесі відремонтують зруйновані ракетами будинки — вже виділили понад 2 мільйона на документацію

11:20 У Харкові пролунав потужний вибух

11:07 Українські пенсіонери можуть не платити один із податків — пояснення ДПС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:03 Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки

10:55 Російська ДРГ намагалася проникнути до Харківської області, — Генштаб

10:53 У Пентагоні відреагували на можливе використання РФ ядерної зброї для навчань

10:50 Відключення в Одесі — частина містян залишились сьогодні без води

10:49 Пошкоджені будинки та автомобілі — у прокуратурі показали наслідки обстрілів Київщини

Ексклюзив

05:45 Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

7 травня 2024

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

05:56 Штурмовики Су-25 — як вони відзначилися у війні РФ проти України з 2014 року

Новина з відео

05:37 Розробник БпЛА — про власні вироби для ЗСУ, ''кидалово'' партнерів та візити правоохоронців

05:35 Великдень не вдома — як святкували українські біженці у Польщі

6 травня 2024

23:27 Су-25 — літаки, які Україна збиває на Донбасі

Ексклюзив

19:25 Щоб не було позовів до ЄСПЛ: навіщо Україна відступає від прав людини та що зміниться для громадян

13:00 У світі падає попит на бензин — в чому причина

Ексклюзив

06:36 Підвищення податків, цін на паливо та цигарки, — інтерв'ю Гетманцева

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами