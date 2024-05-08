Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

В украинской армии во время мобилизации люди попадают не на те должности, на которые надеялись. Чаще новые военнослужащие попадают в окопы, а не работают по специальности.

Об этом Георгий Мазурашу, депутат от "Слуги народа" рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 8 мая.

Что сказал Мазурашу о современной военной службе и мобилизации

"У меня есть ощущение, что наиболее нужны окопные позиции и штурмовые. Я всегда говорю, что поскольку мы зашли в такую великую войну, которая на самом деле и является Третьей мировой, нам нужно быть более прагматическими. Нужно платить там, где более дефицитно и нужно поощрять людей", — подчеркнул во время общения с журналистами Мазурашу.

Также он отметил, что сегодня много даже бывших кадровых военных, а также бизнесменов, которые могут привнести эту бизнес составляющую в армию.

Депутат рассказал, что знает много людей, которые готовы отдать жизнь за Украину, но считает, что большинство людей хотят в первую очередь сохранить жизнь для Отечества и для своих близких.

На примере бойцов и людей, работающих с беспилотными системами, Мазурашу рассказал, что нужно привлекать специалистов из определенных отраслей.

"Надо, чтобы люди, имеющие определенные знания и возможности не убегали от, извините, обезбашенных некоторых тцкашников, а чтобы они могли применить свои знания и умения в определенном направлении", — подчеркнул депутат.

Как Мазурашу подверг критике возможность выбора должности в ВСУ во время мобилизации

Депутат раскритиковал некоторые моменты закона о мобилизации, назвав их "савдеповскими" и "совковыми". Он сказал, что в этом законе красной нитью протянуты некоторые права, работающие на пользу врагам, например, такое как: "Не хочешь — заставим".

Депутат высказал мнение о том, что принуждение проходить военную службу неэффективно.

"Я знаю случаи, когда человека берут на одну позицию, а в скором времени "Ты здесь нам не надо, давай на какую-то другую", — подчеркнул Мазурашу, критикуя современный подход командования в ВСУ к мобилизации и распределению должностей и месту несения службы.

Также он подверг критике современных командиров и людей, отвечающих за распределение личного состава. Депутат отметил, что человек иногда приходит по своей специальности работать в ВСУ и защищать страну, а попадает в окопы или на штурм.

Ранее сообщалось, что ограниченно пригодных сравнили с уклонистами — что будет, если не явиться на ВВК.

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