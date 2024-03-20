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Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

Нардеп прокоментував законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні

20 березня 2024 р. 02:50

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Народний депутат України, голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував наміри Верховної Ради ухвалити законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Політик розкритикував рішення колег.

Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE.

Нардеп розкритикував заборону УПЦ МП в Україні

"Зараз у нас немає жодного закону про заборону Московського патріархату. Сьогодні ми маємо закон про будь-які релігійні організації, які мають зв'язок з керівними центрами в Москві", — заявив він.

На думку депутата, українські релігійні організації не повинні бути агентами впливу РПЦ та патріарха Кирила.

"Якщо ви закон не порушуєте, зв'язки розірвали, ніхто не буде втручатися у ваші релігійні справи. Моліться своїй Ксенії Петербурзькій, Іоанну Кронштадтському, якщо хочете, держава в це не втручається. Нам це не цікаво", — сказав Потураєв.

Політик додав, що діяльність релігійних організацій, афілійованих Москвою та Російською православною церквою, припинятиме суд. Також він зазначив, що духовенство УПЦ МП має 30 днів на подання апеляції, щоб оскаржити судове рішення.

Ліквідація УПЦ МП — останні новини

Нагадаємо, раніше парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок та направив до ВРУ на голосування законопроект про заборону російських релігійних організацій в Україні.

Тим часом силовики СБУ провели обшуки у Почаївській Успенській лаврі УПЦ МП у Кременці Тернопільської області, примусово виселивши прихожан із храму.

Викорінювати російське мракобісся вирішили і в Естонії: влада країни вирішила не продовжувати посвідку на проживання главі ЕПЦ МП митрополиту Євгену, і вирішила депортувати священнослужителя .

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