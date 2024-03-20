Нардеп прокомментировал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Народный депутат Украины, глава Комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев прокомментировал намерения Верховной Рады принять законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине. Политик подверг критике решение коллег.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

Нардеп подверг критике запрет УПЦ МП в Украине

"Сейчас у нас нет ни одного закона о запрете Московского патриархата. Сегодня у нас есть закон о любых религиозных организациях, которые имеют связь с руководящими центрами в Москве", — заявил он.

По мнению депутата, украинские религиозные организации не должны являться агентами влияния РПЦ и патриарха Кирилла.

"Если вы закон не нарушаете, связи разорвали, никто не будет вмешиваться в ваши религиозные дела. Молитесь своей Ксении Петербургской, Иоанну Кронштадтскому, если хотите, государство в это не вмешивается. Нам это не интересно", — сказал Потураев.

Политик добавил, что деятельность религиозных организаций, аффилированных Москвой и Русской православной церковью, будет прекращать суд. Также он отметил, что духовенство УПЦ МП имеет 30 дней на подачу апелляции, чтобы обжаловать судебное решение.

Ликвидация УПЦ МП — последние новости

Напомним, ранее парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и направил в ВРУ на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.

Тем временем силовики СБУ провели обыски в Почаевской Успенской лавре УПЦ МП в Кременце Тернопольской области, принудительно выселив прихожан из храма.

Искоренять российское мракобесие решили и в Эстонии: власти страны решили не продлевать вид на жительство главе ЭПЦ МП митрополиту Евгению, и приняли решение депортировать священнослужителя.