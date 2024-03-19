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Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

19 березня 2024 р. 23:36

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23:36 Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

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21:50 Військовий аналітик пояснив, чи можливий великий марш російських добровольців на Москву

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21:06 Як боротися з нічними жахами та сновидством — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Народний депутат України, голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль. Він назвав документ "популістським рішенням".

Про це він заявив в коментарі Новини.LIVE.

Нардеп розкритикував збільшити виплати породіллям

За словами політика в нинішніх умовах перспективи ухвалення такого документа парламентом відсутні.

"На жаль, в парламенті є такі люди, які висувають подібні ініціативи. Звісно, ми будемо розв'язувати ці проблеми після перемоги, бо наразі всі ресурси спрямовані на інші більш важливі речі", — сказав Потураєв.

Він додає: в політично-демографічних процесах все вирішується не лише завдяки фінансовій складовій.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11073 про декриміналізацію незаконного зберігання та виробництва зброї.

Також в парламенті зареєстровано два законопроєкти №11080 та №11081 про пільги на ввезення автомобілів в Україну для громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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