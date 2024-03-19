Нардеп Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль

Народний депутат України, голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розкритикував законопроєкт про збільшення виплат для породіль. Він назвав документ "популістським рішенням".

Про це він заявив в коментарі Новини.LIVE.

Нардеп розкритикував збільшити виплати породіллям

За словами політика в нинішніх умовах перспективи ухвалення такого документа парламентом відсутні.

"На жаль, в парламенті є такі люди, які висувають подібні ініціативи. Звісно, ми будемо розв'язувати ці проблеми після перемоги, бо наразі всі ресурси спрямовані на інші більш важливі речі", — сказав Потураєв.

Він додає: в політично-демографічних процесах все вирішується не лише завдяки фінансовій складовій.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11073 про декриміналізацію незаконного зберігання та виробництва зброї.

Також в парламенті зареєстровано два законопроєкти №11080 та №11081 про пільги на ввезення автомобілів в Україну для громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.