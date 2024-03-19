Нардеп Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц

Народный депутат Украины, председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев раскритиковал законопроект об увеличении выплат для рожениц. Он назвал документ "популистским решением".

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

Нардеп раскритиковал увеличить выплаты роженицам

По словам политика, в нынешних условиях перспективы принятия такого документа парламентом отсутствуют.

"К сожалению, в парламенте есть такие люди, которые выдвигают подобные инициативы. Конечно, мы будем решать эти проблемы после победы, потому что все ресурсы направлены на другие более важные вещи", — сказал Потураев.

Он добавляет: в политически демографических процессах все решается не только благодаря финансовой составляющей.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11073 о декриминализации незаконного хранения и производства оружия.

Также в парламенте зарегистрировано два законопроекта №11080 и №11081 о льготах на ввоз автомобилей в Украину для граждан, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.