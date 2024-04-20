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Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

20 квітня 2024 р. 17:37

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18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

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18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

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17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

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Українцям варто визначитися, чи хочуть вони жити під російською окупацією і при тому мати доступ до Telegram, чи жити у вільній Україні, але обійтися без Telegram. Українці просто не усвідомлюють, яку загрозу представляє ця соціальна мережа.

Таку думку висловив депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв у суботу, 20 квітня.

Українцям варто відмовитися від Telegram

"Зараз я змушений, у тому числі як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження", — вважає Потураєв.

Він також додав, що у соцмережі Telegram обмежень нема, але вони можуть бути запроваджені на прохання ФСБ. Наприклад, так було під час протестів в Башкортостані.

"ФСБ захотіло, щоб заткнули рот тим каналам, які об'єднували місцеві громади — їм менш, аніж за добу рот заткнули", — пояснив Потураєв.

Він такж розповів, що коли ФСБ захотіла, щоб канал, який об'єднує матерів і дружин мобілізованих росіян, позначили як фейкову спільноту, Telegram виконав вимогу.

Він наголосив, що до ФСБ керівництво каналу дослухається, українських регуляторів або повноважних органів він ігнорує.

Раніше ми повідомляли, що Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків поширювалися через месенджер.

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

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17:22 Російські війська обстріляли житлові будинки на Харківщині — є загиблі

17:20 Більше не Катерининська, а Європейська — в Одесі перейменували 14 об'єктів топоніміки

17:10 Наполягав, що повістка виписана не на його ім'я — суд засудив чоловіка за ухилення від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:02 Народний синоптик Діденко попередила про ураган, який загрожує українцям через циклон

16:57 На кордоні з Польщею частково відновлять пропуск вантажівок на ще одному КПП

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

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15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

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15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

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