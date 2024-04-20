Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

Українцям варто визначитися, чи хочуть вони жити під російською окупацією і при тому мати доступ до Telegram, чи жити у вільній Україні, але обійтися без Telegram. Українці просто не усвідомлюють, яку загрозу представляє ця соціальна мережа.

Таку думку висловив депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв у суботу, 20 квітня.

Українцям варто відмовитися від Telegram

"Зараз я змушений, у тому числі як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження", — вважає Потураєв.

Він також додав, що у соцмережі Telegram обмежень нема, але вони можуть бути запроваджені на прохання ФСБ. Наприклад, так було під час протестів в Башкортостані.

"ФСБ захотіло, щоб заткнули рот тим каналам, які об'єднували місцеві громади — їм менш, аніж за добу рот заткнули", — пояснив Потураєв.

Він такж розповів, що коли ФСБ захотіла, щоб канал, який об'єднує матерів і дружин мобілізованих росіян, позначили як фейкову спільноту, Telegram виконав вимогу.

Він наголосив, що до ФСБ керівництво каналу дослухається, українських регуляторів або повноважних органів він ігнорує.

Раніше ми повідомляли, що Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків поширювалися через месенджер.

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.