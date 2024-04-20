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Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

20 апреля 2024 г. 17:37

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17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Украинцам стоит определиться, хотят ли они жить под российской оккупацией и при этом иметь доступ к Telegram или жить в свободной Украине, но обойтись без Telegram. Украинцы просто не отдают себе отчет, какую угрозу представляет эта социальная сеть.

Такое мнение высказал депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев в субботу, 20 апреля.

Украинцам следует отказаться от Telegram

"Сейчас я вынужден, в том числе как председатель комитета, задумываться: возможно, уже и пора вводить военную цензуру. Потому что военная цензура — это не только контентные ограничения. Это еще и дополнительные полномочия", — считает Потураев.

Он также добавил, что в соцсети Telegram ограничений нет, но они могут быть введены по просьбе ФСБ. К примеру, так было во время протестов в Башкортостане.

"ФСБ захотело, чтобы заткнули рот каналам, которые объединяли местные общины — им меньше, чем за сутки рот заткнули", — пояснил Потураев.

Он также рассказал, что когда ФСБ захотела, чтобы канал, объединяющий матерей и жен мобилизованных россиян, обозначили как фейковое сообщество, Telegram выполнил требование.

Он подчеркнул, что в ФСБ руководство канала прислушивается, украинских регуляторов или полномочных органов он игнорирует.

Ранее мы сообщали, что Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.

25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

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18:00 Выезд за границу — на международной трассе Одесчины из-за пробок затруднено движение

обновлено:

17:33 Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:22 Российские войска обстреляли жилые дома в Харьковской области — есть погибшие

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17:37 Нардеп объяснил, в чем состоит главная угроза от Telegram

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