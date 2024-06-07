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Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

07 червня 2024 р. 15:13

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15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

6 червня 2024
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23:58 Уряд відірваний від реалій — Гончаренко про ідею долучити до роботи в ТЦК жінок

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21:47 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив важливість застосування технологій на фронті

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Додатково у Збройні сили України необхідно мобілізувати ще 100-120 тисяч військових. На їх утримання піде щонайменше 150 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Додаткова мобілізація в армію та видатки на неї

Нардеп заявив, що додатково цього року потрібно мобілізувати у ЗСУ приблизно 120 тисяч військовозобов'язаних, але при цьому видатки із бюджету на них сягнуть 150 мільярдів гривень.

Горбенко розповів, як на полігонах готуються новобранці та мобілізовані колишні засуджені. На сьогоднішній день вже є більше 10 тисяч заявок від в'язнів, які хочуть захищати Україну у лавах ЗСУ.

"Зокрема, вони готуються на полігонах, потім відбувається злагодження вже у самій військовій частині. Наприклад, сапер проходить навчання до пів року, якщо оператор дрону — це місяць-два", — зазначив народний депутат.

Горбенко підкреслив, що у 2023 році на мобілізацію 300 тисяч військових гроші у бюджеті не були закладені. 

Нагадаємо, за інформацією від військових, мобілізаційна потреба Збройних сил України на 2024 рік становить близько 100-110 тисяч осіб. Мобілізаційні показники були знижені після зміни головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, раніше юристи розповіли, чи можливо виграти суд у ТЦК та СП, та чи доцільно подавати позов. 

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15:26 Після скандалу начальник ТЦК Рівненщини вирушив на фронт — його вистачило лише на два місяці

15:25 Донат на ЗСУ в обмін на ув'язнення — жителя Миколаєва засудили за допомогу ухилянту

15:24 Нові правила бронювання — скільки триватиме відстрочка

15:24 Порошенко збагатився на понад 227 млн гривень за травень — звідки гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:16 У Парижі Зеленський зустрівся з главою Національних зборів Франції — що обговорювали

15:15 ТЦК і Міноборони проігнорували засідання комісії про їхні порушення — нардеп

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

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10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:02 Зеленський у Франції, "Сатурн" на дні та бійка з ТЦК у Харкові — головні новини 6 червня