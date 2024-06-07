Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Додатково у Збройні сили України необхідно мобілізувати ще 100-120 тисяч військових. На їх утримання піде щонайменше 150 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з прав людини Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Додаткова мобілізація в армію та видатки на неї

Нардеп заявив, що додатково цього року потрібно мобілізувати у ЗСУ приблизно 120 тисяч військовозобов'язаних, але при цьому видатки із бюджету на них сягнуть 150 мільярдів гривень.

Горбенко розповів, як на полігонах готуються новобранці та мобілізовані колишні засуджені. На сьогоднішній день вже є більше 10 тисяч заявок від в'язнів, які хочуть захищати Україну у лавах ЗСУ.

"Зокрема, вони готуються на полігонах, потім відбувається злагодження вже у самій військовій частині. Наприклад, сапер проходить навчання до пів року, якщо оператор дрону — це місяць-два", — зазначив народний депутат.

Горбенко підкреслив, що у 2023 році на мобілізацію 300 тисяч військових гроші у бюджеті не були закладені.

Нагадаємо, за інформацією від військових, мобілізаційна потреба Збройних сил України на 2024 рік становить близько 100-110 тисяч осіб. Мобілізаційні показники були знижені після зміни головнокомандувача ЗСУ.

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