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Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

7 июня 2024 г. 15:13

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

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10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

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Дополнительно, в Вооруженные силы Украины необходимо мобилизовать еще 100-120 тысяч военных. На их содержание уйдет, по меньшей мере, 150 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

Дополнительная мобилизация в армию и расходы на нее

Нардеп заявил, что дополнительно в этом году нужно мобилизовать в ВСУ примерно 120 тысяч военнообязанных, но при этом расходы из бюджета на них составят 150 миллиардов гривен.

Горбенко рассказал, как на полигонах готовятся новобранцы и мобилизованные бывшие осужденные. На сегодняшний день уже более 10 тысяч заявок от заключенных, которые хотят защищать Украину в рядах ВСУ.

"В частности, они готовятся на полигонах, потом происходит слаживание уже в самой воинской части. Например, сапер проходит обучение до полугода, если оператор дрона - это месяц-два", — отметил народный депутат.

Горбенко подчеркнул, что в 2023 году на мобилизацию 300 тысяч военных деньги в бюджете не были заложены.

Напомним, по информации от военных, мобилизационная потребность Вооруженных сил Украины на 2024 год составляет около 100-110 тысяч человек. Мобилизационные показатели были снижены после смены главнокомандующего ВСУ.

Напомним, ранее юристы рассказали, возможно ли выиграть суд у ТЦК и СП и целесообразно ли подавать иск.

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