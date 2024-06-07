Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

Дополнительно, в Вооруженные силы Украины необходимо мобилизовать еще 100-120 тысяч военных. На их содержание уйдет, по меньшей мере, 150 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

Дополнительная мобилизация в армию и расходы на нее

Нардеп заявил, что дополнительно в этом году нужно мобилизовать в ВСУ примерно 120 тысяч военнообязанных, но при этом расходы из бюджета на них составят 150 миллиардов гривен.

Горбенко рассказал, как на полигонах готовятся новобранцы и мобилизованные бывшие осужденные. На сегодняшний день уже более 10 тысяч заявок от заключенных, которые хотят защищать Украину в рядах ВСУ.

"В частности, они готовятся на полигонах, потом происходит слаживание уже в самой воинской части. Например, сапер проходит обучение до полугода, если оператор дрона - это месяц-два", — отметил народный депутат.

Горбенко подчеркнул, что в 2023 году на мобилизацию 300 тысяч военных деньги в бюджете не были заложены.

Напомним, по информации от военных, мобилизационная потребность Вооруженных сил Украины на 2024 год составляет около 100-110 тысяч человек. Мобилизационные показатели были снижены после смены главнокомандующего ВСУ.

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