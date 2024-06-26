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Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

26 червня 2024 р. 11:38

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Доки в Україні триває війна, не доведеться говорити про вступ до НАТО. Однак, все ж таки існують договори, в яких йдеться про підготовку України до вступу до Альянсу.

Про це повідомив народний депутат Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE у середу, 26 червня.

Які перспективи України вступу до НАТО

Галайчук заявив, що поки в Україні триває війна, питання формального вступу до НАТО не розглядається. Він підкреслив, що для прийняття рішення про вступ нового члена до Альянсу необхідно одноголосне голосування всіх 32 країн-членів НАТО, що наразі виглядає нереалістичним.

"Для того, аби було прийнято рішення про вступ нового члена до НАТО мають проголосувати одноголосно всі 32 країни-члени НАТО. Тому ми розуміємо, що це ну просто нереалістично було б очікувати, що так одноголосно за вступ України проголосували б усі члени Альянсу. Допоки триває фаза війни про формальний вступ до НАТО не йдеться. Така рішення країни посто не приймуть і не проголосують", — зазначив нардеп.  

Він також підкреслив, що попри відсутність можливості вступу до НАТО під час війни, існують безпекові договори, які готують Україну до майбутнього членства в Альянсі.

"Як ми побачили на прикладі тих безпекових договорів, які протягом останніх більше, ніж пів року обговорювались, в кожному із них йде мова про підготовку України до вступу в НАТО. Зокрема, остання підписана угода зі США передбачає підтримку, щоб Україна могла захищатись та підготуватися до вступу до набрання повноцінного членства в НАТО, коли на то прийде правильний час", — додав депутат.

Нагадаємо, на наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні. Це допоможе Києву протистояти Росії.

Також ми писали, що координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію. За його словами, у Білому домі вірять, що вступ до Альянсу — майбутнє України.

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11:01 Зеленський під час візиту на Донеччину пообіцяв серйозну розмову з чиновниками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:00 У Геннадія Труханова з'явився новий заступник — хто став віце-мером Одеси

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