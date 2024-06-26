Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Пока в Украине идет война, не придется говорить о вступлении в НАТО. Однако, все же существуют договоры, в которых говорится о подготовке Украины к вступлению в Альянс.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Галайчук в эфире Ранок.LIVE в среду, 26 июня.

Какие перспективы Украины вступления в НАТО

Галайчук заявил, что пока в Украине идет война, вопрос формального вступления в НАТО не рассматривается. Он подчеркнул, что для принятия решения о вступлении нового члена в Альянс необходимо единогласное голосование всех 32 стран-членов НАТО, что сейчас выглядит нереалистичным.

"Для того, чтобы было принято решение о вступлении нового члена в НАТО должны проголосовать единогласно все 32 страны-члены НАТО. Поэтому мы понимаем, что это ну просто нереалистично было бы ожидать, что так единогласно за вступление Украины проголосовали бы все члены Альянса. Пока длится фаза войны о формальном вступлении в НАТО речь не идет. Такое решения страны просто не примут и не проголосуют", — заявил народный депутат.

Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие возможности вступления в НАТО во время войны, существуют договоры безопасности, которые готовят Украину к будущему членству в Альянсе.

"Как мы увидели на примере тех договоров безопасности, которые в течение последних более полугода обсуждались, в каждом из них идет речь о подготовке Украины к вступлению в НАТО. В частности, последнее подписанное соглашение с США предусматривает поддержку, чтобы Украина могла защищаться и подготовиться до вступления полноценного членства в НАТО, когда на это придет правильное время", — добавил депутат.

Напомним, на следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласованы обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине. Это поможет Киеву противостоять России.

Мы также писали, что координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию. По его словам, в Белом доме верят, что вступление в Альянс – будущее Украины.