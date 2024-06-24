Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Заява очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо повернення кордонів України не є новою інформацією. В даному контексті мова йде про постійну загрозу з боку Росії.

Про це розповів народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп прокоментував заяву Буданова

За словами нардепа, глава ГУР наголосив на необхідності звільнення всієї території України, включаючи Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Якщо ми залишимо хоч шматочок нашої території в зубах цього звіра, він буде залишатися живим. Московський звір продовжуватиме свої атаки, пошкоджуючи інші частини нашої території та вбиваючи наших людей", — сказав нардеп.

Інтерв'ю Буданова — що відомо

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The Philadelphia Inquirer заявив, що вийти на кордони 1991 року є стратегічною метою України у війні.

Також він додав, що спокійно ставиться до його приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки, оскільки вибори у Штатах непередбачувані.