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Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

24 червня 2024 р. 11:23

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

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16:25 Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

Text

13:14 Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК

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13:25 Політичний експерт і військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція

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Заява очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо повернення кордонів України не є новою інформацією. В даному контексті мова йде про постійну загрозу з боку Росії.

Про це розповів народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Нардеп прокоментував заяву Буданова

За словами нардепа, глава ГУР наголосив на необхідності звільнення всієї території України, включаючи Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Якщо ми залишимо хоч шматочок нашої території в зубах цього звіра, він буде залишатися живим. Московський звір продовжуватиме свої атаки, пошкоджуючи інші частини нашої території та вбиваючи наших людей", — сказав нардеп.

Інтерв'ю Буданова — що відомо

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю американській газеті The Philadelphia Inquirer заявив, що вийти на кордони 1991 року є стратегічною метою України у війні.

Також він додав, що спокійно ставиться до його приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки, оскільки вибори у Штатах непередбачувані. 

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