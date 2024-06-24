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Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

24 июня 2024 г. 11:23

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Заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о возвращении границ Украины не является новой информацией. В данном контексте речь идет о постоянной угрозе России.

Об этом рассказал народный депутат Юрий Камельчук в эфире "Ранок.LIVE".

Нардеп прокомментировал заявление Буданова

По словам нардепа, глава ГУР отметил необходимость освобождения всей территории Украины, включая Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Если мы оставим хоть кусочек нашей территории в зубах этого зверя, он будет оставаться в живых. Московский зверь будет продолжать свои атаки, повреждая другие части нашей территории и убивая наших людей", - сказал нардеп.

Интервью Буданова – что известно

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил, что выйти на границы 1991 года является стратегической целью Украины в войне.

Он также добавил, что спокойно относится к его приходу к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, поскольку выборы в Штатах непредсказуемы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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