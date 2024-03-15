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Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

15 березня 2024 р. 17:46

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

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Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні настала парламентська криза. За його словами, це переважно пов'язано з повітряними тривогами, та іншими причинами.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Парламентська криза в Україні

"По-перше, це нівеляція ролі парламенту, ми перейшли повністю в офісо-президентський формат держави. Тобто, парламент виконує функцію нотаріальної контори, просто штампуються рішення, які приходять з Банкової. По-друге, знищена конфігурація по голосуванню, яка була раніше", — сказав він.

Гончаренко додав, що поки голосів немає, військові чекають на закон, який, зокрема, регулює терміни служби.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко спростував слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення французьких військ в Україну, аргументувавши це відсутністю офіційного дозволу уряду. 

Також урядовець розповів, що парламент просить посилити санкції проти Росії через проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях. 

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18:15 Одеський парамедик розповів про перші хвилини після влучання

18:14 Мер Львова показав результати реконструкції будинку, куди минулого року влучила ракета

18:10 Більше зброї для України — про що під час зустрічі домовились Шольц, Макрон і Туск

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:08 У Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни людей

18:03 Коментарі зайві — з'явилося відео, що окупанти ховають на ЗАЕС

17:55 У Санкт-Петербурзі активістка кинула "коктейль Молотова" у щит на виборчій дільниці

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

Text

08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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03:08 Адвокат розповів, як можна ефективно і в рамках закону боротися з ухилянтами

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00:03 В Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська

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