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Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

15 марта 2024 г. 17:46

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17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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Text

10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

Text

08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

Text

03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні настала парламентська криза. За його словами, це переважно пов'язано з повітряними тривогами, та іншими причинами.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Парламентська криза в Україні

"По-перше, це нівеляція ролі парламенту, ми перейшли повністю в офісо-президентський формат держави. Тобто, парламент виконує функцію нотаріальної контори, просто штампуються рішення, які приходять з Банкової. По-друге, знищена конфігурація по голосуванню, яка була раніше", — сказав він.

Гончаренко додав, що поки голосів немає, військові чекають на закон, який, зокрема, регулює терміни служби.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко спростував слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення французьких військ в Україну, аргументувавши це відсутністю офіційного дозволу уряду. 

Також урядовець розповів, що парламент просить посилити санкції проти Росії через проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях. 

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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00:03 В Легионе "Свобода России" призвали гражданских к эвакуации из Белгорода и Курска

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