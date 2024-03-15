Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні настала парламентська криза. За його словами, це переважно пов'язано з повітряними тривогами, та іншими причинами.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Парламентська криза в Україні

"По-перше, це нівеляція ролі парламенту, ми перейшли повністю в офісо-президентський формат держави. Тобто, парламент виконує функцію нотаріальної контори, просто штампуються рішення, які приходять з Банкової. По-друге, знищена конфігурація по голосуванню, яка була раніше", — сказав він.

Гончаренко додав, що поки голосів немає, військові чекають на закон, який, зокрема, регулює терміни служби.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко спростував слова президента Франції Еммануеля Макрона про введення французьких військ в Україну, аргументувавши це відсутністю офіційного дозволу уряду.

Також урядовець розповів, що парламент просить посилити санкції проти Росії через проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях.