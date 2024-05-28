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Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

28 травня 2024 р. 21:18

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12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

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Очільник комітету Верховної Ради України у сфері фінансів, податків та мита Данило Гетманцев у вівторок, 28 травня, заявив, що загальна сума державного боргу країни перевищила 6 трильйонів гривень. Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Олег Дунда зазначив, що держборг росте через війну.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

"На вулиці війна. Зажди всі війни, тим більше війна за свободу і незалежність, вона фінансується, у тому числі в борг. Це було і в Сполучених Штатах, і в Великій Британії і цей борг буде зростати в будь-якому вигляді. Коли люди починають говорити, що в нас збільшується борг, таке враження, що вони не розуміють в який стан, в який час вони живуть. Це буде більше", — підкреслив народний депутат.

Дунда заявив, що значна частина українських боргів буде списана. Він нагадав, що основні приватні кредитори України вже місяць тому запропонували ініціативу переглянути умови українського боргу.

"Ми безумовно прийдемо до того, що велика частина боргів буде списана, більше того, я нагадаю, найбільші приватні кредитори України ще місяць тому вийшли з такою ініціативою, що змінити відношення до боргу України і частину цього боргу списати", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, що МВФ спрогнозувало, що 2024 році загальний державний борг України досягне 94% від її внутрішнього валового продукту. У 2021 році державний борг країни становив 48,9% ВВП. 

Раніше ми писали, що у ході переговорів щодо реструктуризації євробондів приватні кредитори України наполягають на поновленні їм виплат уже з 2025 року. Серед них такі компанії, як BlackRock та Pimco, а також інші.

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21:10 В Укренерго проінформували українців щодо відключень світла завтра

21:00 Порятунок від спеки —Укргідрометцентр попередив про сильні дощі завтра

20:23 Волошин пояснив, як і чим окупанти знищують Вовчанськ на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

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