Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Глава комитета Верховной Рады Украины в сфере финансов, налогов и пошлин Даниил Гетманцев во вторник, 28 мая, заявил, что общая сумма государственного долга страны превысила 6 триллионов гривен. Глава подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Олег Дунда отметил, что госдолг растет из-за войны.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Рост госдолга Украины

"На улице война. Постоянно все войны, тем более война за свободу и независимость, она финансируется, в том числе в долг. Это было и в Соединенных Штатах, и в Великобритании и этот долг будет расти в любом виде. Когда люди начинают говорить, что у нас увеличивается долг, такое впечатление, что они не понимают, в какое состояние, в какое время они живут", — подчеркнул народный депутат.

Дунда заявил, что значительная часть украинских долгов будет списана. Он напомнил, что основные частные кредиторы Украины уже месяц тому назад предложили инициативу пересмотреть условия украинского долга.

"Мы, безусловно, придем к тому, что большая часть долгов будет списана, более того, я напомню, крупнейшие частные кредиторы Украины еще месяц назад вышли с такой инициативой, что изменить отношение к долгу Украины и часть этого долга списать", — отметил нардеп.

Напомним, что МВФ спрогнозировало, что в 2024 году общий государственный долг Украины достигнет 94% ее внутреннего валового продукта. В 2021 году государственный долг страны составил 48,9% ВВП.

Ранее мы писали, что в ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года. Среди них такие компании как BlackRock и Pimco, а также другие.