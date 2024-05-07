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Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

07 травня 2024 р. 22:20

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін відреагував на порушену проти нього кримінальну справу через його тітку, яка підтримує Росію в тимчасово окупованому Криму. Він назвав таке рішення "політичною боротьбою".

Про це урядовець розповів в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп відреагував на скандал зі своєю тіткою

За словами Безгіна, громадська організація звернулася до Печерського райсуду, щоб генеральний прокурор Андрій Костін спрямував відповідні документи щодо відкриття провадження в ДБР. Самого депутата підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

"У мене є тітка, про що я публічно писав, яка проживає на тимчасово окупованій території Криму. На мою думку, вона  держзрадниця і безпосередньо працює в органах влади там. Я спілкувався з СБУ, написав заяву сам на себе, пройшов поліграф в СБУ ще за пів року до цієї історії. Але ті, хто, не хочеться вживати слово "замовив", цю історію через певний райсуд, просто не знали про те, що я вже зробив певні кроки. Тому, ми чекаємо на рішення", — коментує нардеп.

Що передувало скандалу

Відзначимо, що цьому передувало розслідування порталу "СтопКор" про те, що чотири роки тому Віталій Безгін переписав на свою тітку, Галину Герасимову, власну частку своєї квартири в Євпаторії. Проте лише після розголосу в ЗМІ торік проти парламентаря порушили справу. Сама ж Герасимова, як зауважили журналісти порталу, отримала російський паспорт після анексії півострова, та навіть представляла партію "Єдина Росія" у так званій "кримській Держдумі".

Нагадаємо, нещодавно нардепка Мар'яна Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в "Суспільне", і таким чином їх бронюють від мобілізації. 

У мовнику відреагували на скандальні зауваження політикині, та повідомили, що звернеться до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.

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22:02 Як військовозобов'язаним студентам виїхати на навчання за кордон — покрокова інструкція

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21:16 В Україні зупинили тисячі кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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