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Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

7 мая 2024 г. 22:20

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21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

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20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

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19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

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18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин отреагировал на возбужденное против него уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает Россию во временно оккупированном Крыму. Он назвал такое решение "политической борьбой".

Об этом чиновник рассказал в прямом эфире Вечір.LIVE.

Нардеп отреагировал на скандал со своей тетей

По словам Безгина, общественная организация обратилась в Печерский райсуд, чтобы генеральный прокурор Андрей Костин направил соответствующие документы по открытию производства в ГБР. Сам депутат подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"У меня есть тетя, о чем я публично писал, проживающая на временно оккупированной территории Крыма. По-моему, она госизменница и непосредственно работает в органах власти там. Я общался с СБУ, написал заявление сам на себя, прошел полиграф в СБУ еще за полгода до этой истории. Но те, кто, не хочется употреблять слово "заказал", эту историю из-за райсуда, просто не знали о том, что я уже сделал определенные шаги. Поэтому, мы ждем решения", — комментирует нардеп.

Что предшествовало скандалу

Отметим, что этому предшествовало расследование портала "СтопКор" о том, что четыре года назад Виталий Безгин переписал на свою тетю, Галину Герасимову, свою долю своей квартиры в Евпатории. Однако только после огласки в СМИ в прошлом году против парламентария возбудили дело. Сама же Герасимова, как отметили журналисты портала, получила российский паспорт после аннексии полуострова и даже представляла партию "Единая Россия" в так называемой "крымской Госдуме".

Напомним, недавно нардеп Марьяна Безуглая заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в "Суспільне" и таким образом их бронируют от мобилизации.

В вещателе отреагировали на скандальные замечания политика, и сообщили, что обратятся к главам комитетов Верховной Рады для оценки высказываний нардепа.

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22:45 В Украине стремительно выросли цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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