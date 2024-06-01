Лондон готується провести одразу дві масштабні події — фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 1 червня та День народження монарха 15 червня. Тим часом напруга між королівською родиною та Меган Маркл і принцом Гарі зростає.

Про ці та інші новини розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна в етері Вечір.LIVE.

Чим жив Велика Британія

У прямому включенні з Лондону Мирослава Ульяніна розповіла про наступне:

Лондон готується до проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 1 червня. Для фанів встановили сцену для перегляду матчу.

Триває підготовка й до офіційного британського свята День народження монарха, що, незалежно від справжньої дати народження, відзначається у червні. Через хворобу короля Чарльза, однак, від деяких традицій свята довелось відійти.

Кейт Мідлтон не зможе приєднатися до святкування через стан здоровʼя.

Тим часом Меган Маркл та принц Гарі не були запрошені на День народження монарха.

Меган Маркл повідомила, що має "туз в рукаві", який може принести їй багато грошей — йдеться про мемуари про життя в королівській родині. Однак поки публікувати їх вона не планує.

"Пʼяна вишня" оголосила про закриття закладу в Лондоні.

Нагадаємо, принц Гаррі попросив Кейт Міддлтон примирити їх з братом.

Тим часом друзі Кейт Міддлтон повідомили, що вона зможе повернутись до виконання своїх обовʼязків вже за кілька місяців.