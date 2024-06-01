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Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

01 червня 2024 р. 06:25

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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Лондон готується провести одразу дві масштабні події — фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 1 червня та День народження монарха 15 червня. Тим часом напруга між королівською родиною та Меган Маркл і принцом Гарі зростає. 

Про ці та інші новини розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна в етері Вечір.LIVE.

Чим жив Велика Британія

У прямому включенні з Лондону Мирослава Ульяніна розповіла про наступне:

  • Лондон готується до проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 1 червня. Для фанів встановили сцену для перегляду матчу. 
  • Триває підготовка й до офіційного британського свята День народження монарха, що, незалежно від справжньої дати народження, відзначається у червні. Через хворобу короля Чарльза, однак, від деяких традицій свята довелось відійти. 
  • Кейт Мідлтон не зможе приєднатися до святкування через стан здоровʼя. 
  • Тим часом Меган Маркл та принц Гарі не були запрошені на День народження монарха. 
  • Меган Маркл повідомила, що має "туз в рукаві", який може принести їй багато грошей — йдеться про мемуари про життя в королівській родині. Однак поки публікувати їх вона не планує. 
  • "Пʼяна вишня" оголосила про закриття закладу в Лондоні.

Нагадаємо, принц Гаррі попросив Кейт Міддлтон примирити їх з братом.

Тим часом друзі Кейт Міддлтон повідомили, що вона зможе повернутись до виконання своїх обовʼязків вже за кілька місяців. 

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06:14 Журналістика у час війни: у Нью-Йорку відбулась щорічна журналістська конференція

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06:10 Польща не збирається відправляти своїх інструкторів в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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