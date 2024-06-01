Лондон готується провести одразу дві масштабні події — фінал Ліги Чемпіонів УЄФА 1 червня та День народження монарха 15 червня. Тим часом напруга між королівською родиною та Меган Маркл і принцом Гарі зростає.
Про ці та інші новини розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Великій Британії Мирослава Ульяніна в етері Вечір.LIVE.
Чим жив Велика Британія
У прямому включенні з Лондону Мирослава Ульяніна розповіла про наступне:
- Лондон готується до проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться 1 червня. Для фанів встановили сцену для перегляду матчу.
- Триває підготовка й до офіційного британського свята День народження монарха, що, незалежно від справжньої дати народження, відзначається у червні. Через хворобу короля Чарльза, однак, від деяких традицій свята довелось відійти.
- Кейт Мідлтон не зможе приєднатися до святкування через стан здоровʼя.
- Тим часом Меган Маркл та принц Гарі не були запрошені на День народження монарха.
- Меган Маркл повідомила, що має "туз в рукаві", який може принести їй багато грошей — йдеться про мемуари про життя в королівській родині. Однак поки публікувати їх вона не планує.
- "Пʼяна вишня" оголосила про закриття закладу в Лондоні.
Нагадаємо, принц Гаррі попросив Кейт Міддлтон примирити їх з братом.
Тим часом друзі Кейт Міддлтон повідомили, що вона зможе повернутись до виконання своїх обовʼязків вже за кілька місяців.