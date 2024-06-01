Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Лондон готовится провести сразу два масштабных события - финал Лиги Чемпионов УЕФА 1 июня и День рождения монарха 15 июня. Между тем, напряжение между королевской семьей и Меган Маркл и принцем Гарри растет.

Об этих и других новостях рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE.

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В прямом включении из Лондона Мирослава Ульянина рассказала о следующем:

Лондон готовится к проведению финала Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня. Для фанатов установили сцену для просмотра матча.

Продолжается подготовка и к официальному британскому празднику День рождения монарха, независимо от настоящей даты рождения, отмечается в июне. Из-за болезни короля Чарльза, однако, от некоторых традиций праздника пришлось отойти.

Кейт Миддлтон не сможет присоединиться к празднованию из-за состояния здоровья.

Меж тем Меган Маркл и принц Гарри не были приглашены на День рождения монарха.

Меган Маркл сообщила, что имеет "туз в рукаве", который может принести ей много денег - речь идет о мемуарах о жизни в королевской семье. Однако пока их публиковать не планирует.

"Пьяная вишня" объявила о закрытии заведения в Лондоне.

Напомним, принц Гарри попросил Кейт Миддлтон примирить их с братом.

Тем временем друзья Кейт Миддлтон сообщили, что она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей уже через несколько месяцев.