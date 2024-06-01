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Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

1 июня 2024 г. 6:25

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06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

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14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

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14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Лондон готовится провести сразу два масштабных события - финал Лиги Чемпионов УЕФА 1 июня и День рождения монарха 15 июня. Между тем, напряжение между королевской семьей и Меган Маркл и принцем Гарри растет.

Об этих и других новостях рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Великобритании Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE.

Чем жил Великобритания

В прямом включении из Лондона Мирослава Ульянина рассказала о следующем:

  • Лондон готовится к проведению финала Лиги Чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня. Для фанатов установили сцену для просмотра матча.
  • Продолжается подготовка и к официальному британскому празднику День рождения монарха, независимо от настоящей даты рождения, отмечается в июне. Из-за болезни короля Чарльза, однако, от некоторых традиций праздника пришлось отойти.
  • Кейт Миддлтон не сможет присоединиться к празднованию из-за состояния здоровья.
  • Меж тем Меган Маркл и принц Гарри не были приглашены на День рождения монарха.
  • Меган Маркл сообщила, что имеет "туз в рукаве", который может принести ей много денег - речь идет о мемуарах о жизни в королевской семье. Однако пока их публиковать не планирует.
  • "Пьяная вишня" объявила о закрытии заведения в Лондоне.

Напомним, принц Гарри попросил Кейт Миддлтон примирить их с братом.

Тем временем друзья Кейт Миддлтон сообщили, что она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей уже через несколько месяцев.

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