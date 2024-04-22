Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Новий гість ефіру Вечір.LIVE — автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, музикант, телеведучий та волонтер Олексій Мочанов. Тема ефіру — напад на поліцейських у Вінницькій області та вимога справедливої мобілізації в Україні.
Подивитись ефір можна за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Олексієм Мочановим
Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- загибель поліцейського на Вінничині;
- закон про мобілізацію;
- мирні перемовини;
- українські політики та майбутнє країни.
Нагадаємо, раніше ми писали які зміни для бізнесу та військовозобов'язаних принесе ухвалений закон про мобілізацію.
Також у Вінниці взяли під варту двох військовослужбовців ЗСУ: Валерія та Віталія Василаків, яких підозрюють у вбивстві поліцейського.