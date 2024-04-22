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Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

22 квітня 2024 р. 21:34

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21:34Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

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20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

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19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

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15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

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15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

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13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

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11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

Новий гість ефіру Вечір.LIVE — автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, музикант, телеведучий та волонтер Олексій Мочанов. Тема ефіру — напад на поліцейських у Вінницькій області та вимога справедливої мобілізації в Україні.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Олексієм Мочановим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • загибель поліцейського на Вінничині;
  • закон про мобілізацію;
  • мирні перемовини;
  • українські політики та майбутнє країни.
     

Нагадаємо, раніше ми писали які зміни для бізнесу та військовозобов'язаних принесе ухвалений закон про мобілізацію.

Також у Вінниці взяли під варту двох військовослужбовців ЗСУ: Валерія та Віталія Василаків, яких підозрюють у вбивстві поліцейського. 

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21:55 Чим росіяни атакували харківську телевежу — в прокуратурі розповіли деталі

21:29 На Вінниччині відбулося прощання з поліцейським, якого застрелили військові

21:07 Закон про мобілізацію — Безгула закликала нардепів та їхніх дітей оновити дані в ТЦК

20:59 В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра будуть заморозки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:46 РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини — загинула одна людина

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

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