Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира Вечір.LIVE — автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, музыкант, телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. Тема эфира — нападение на полицейских в Винницкой области и требование справедливой мобилизации в Украине.

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Эфир Вечір.LIVE с Алексеем Мочановым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

гибель полицейского в Винницкой области;

закон о мобилизации;

мирные переговоры;

украинские политики и будущее страны.

Напомним, ранее мы писали, какие изменения для бизнеса и военнообязанных принесет принятый закон о мобилизации.

Также в Виннице взяли под стражу двух военнослужащих ВСУ: Валерия и Виталия Василаков, подозреваемых в убийстве полицейского.