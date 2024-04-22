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Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

22 апреля 2024 г. 21:34

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21:34Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

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20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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21:34 Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

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20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан-3"

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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18:05 Как Китай помогает России — Бутырская в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

Новый гость эфира Вечір.LIVE — автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, музыкант, телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. Тема эфира — нападение на полицейских в Винницкой области и требование справедливой мобилизации в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Алексеем Мочановым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • гибель полицейского в Винницкой области;
  • закон о мобилизации;
  • мирные переговоры;
  • украинские политики и будущее страны.

Напомним, ранее мы писали, какие изменения для бизнеса и военнообязанных принесет принятый закон о мобилизации.

Также в Виннице взяли под стражу двух военнослужащих ВСУ: Валерия и Виталия Василаков, подозреваемых в убийстве полицейского.

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