Нападение на полицейских и требование справедливой мобилизации — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира Вечір.LIVE — автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, музыкант, телеведущий и волонтер Алексей Мочанов. Тема эфира — нападение на полицейских в Винницкой области и требование справедливой мобилизации в Украине.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Алексеем Мочановым
Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- гибель полицейского в Винницкой области;
- закон о мобилизации;
- мирные переговоры;
- украинские политики и будущее страны.
Напомним, ранее мы писали, какие изменения для бизнеса и военнообязанных принесет принятый закон о мобилизации.
Также в Виннице взяли под стражу двух военнослужащих ВСУ: Валерия и Виталия Василаков, подозреваемых в убийстве полицейского.