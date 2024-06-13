Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ arrow
Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

13 червня 2024 р. 17:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Text

13:26Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

Text

12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Text

10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Text

08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Text

13:26 Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

Text

12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Text

10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Text

08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко переконаний, що мобілізовані до лав Збройних сил України ув'язнені мають пройти не лише військову підготовку, але і перевірку на схильність до дисципліни. Крім того, забирати їх до війська можуть лише командири бойових підрозділів.

Про це Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 червня.

Ув'язнені мають пройти тест на дисципліну

"Я залишаюся на позиції, що ті люди з ув'язнених, які підписуватимуть констракт із ЗСУ, то можливість служити закон їм вже надав. Разом з тим вони мають пройти навчальні центри", — наголосив Наливайченко.

Експерт нагадав, що Міноборони наголосило, що для ув'язнених підготовка має тривати щонайменше 1,5 місяці. Він висловив надію, що тренувальні центри слідуватимуть цим настановам.

"Я вважаю, що всім людям з ув'язнення та інших непідготовлених сфер термін навчання треба зробити два-три місяці. І при цьому перевіряти їх на дисципліну. На здатність служити у підрозділах ЗСУ, не порушуючи дисциплінарні статути", — вважає Наливайченко.

Лише після того, на думку експерта, командир вирішує, кого він бере, а кого не бере до свого підрозділу.

"Третя штурмова бригада, 95 бригада, їздять по навчальних центрах і відбирають людей. І якщо бойові офіцери вас не взяли то все, до побачення. Ви не потрібні збройним силам України", — резюмував Наливайченко.

Раніше ми розповідали, що в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ. Водночас деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Нагадуємо, що рішення про мобілізацію в'язнів прокоментував військовий Третьої штурмової бригади з позивним "Істок".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:14 Переведення з однієї військової частини до іншої — інструкція

17:13 Українські бійці знищили скупчення окупантів на Харківщині — відео

17:12 Прокуратура оголосила в розшук російського командира, який керував захопленням Харківщини

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:40 Недоплатили державі понад 20 мільйонів — на Одещині викрили експортерів

16:31 Німеччина передала українським прикордонникам пересувний комплекс для ремонту

16:29 На Львівщині зіштовхнулися дві вантажівки — є постраждалі

16:27 У Києві двоє чоловіків викрали лікаря та вимагали два мільйони гривень викупу

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

17:14 Переведення з однієї військової частини до іншої — інструкція

17:13 Українські бійці знищили скупчення окупантів на Харківщині — відео

17:12 Прокуратура оголосила в розшук російського командира, який керував захопленням Харківщини

16:40 Недоплатили державі понад 20 мільйонів — на Одещині викрили експортерів

16:31 Німеччина передала українським прикордонникам пересувний комплекс для ремонту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 На Львівщині зіштовхнулися дві вантажівки — є постраждалі

16:27 У Києві двоє чоловіків викрали лікаря та вимагали два мільйони гривень викупу

16:25 Убивство девʼятирічної дівчинки в Німеччині — у злочині підозрюють двох чоловіків

16:22 Німеччина передасть Україні чверть своїх запасів Patriot — що відомо

16:10 Відстрочка для учителя, який має ФОП і власний бізнес — чи можливо її оформити

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Text

16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

Text

15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Text

13:26 Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

Text

12:02 Економічне бронювання — нардеп назвав суму, яку щомісяця отримуватиме держбюджет після його ухвали

Text

10:55 ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням, — військовий психолог

Text

08:00 Зеленський в Саудівській Аравії, економічне бронювання та мобілізація ув'язнених — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2024
Text

23:30 Не діють на користь ЗСУ — Братчук відреагував на конфлікт між ТЦК та медиками в Одесі