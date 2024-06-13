Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко переконаний, що мобілізовані до лав Збройних сил України ув'язнені мають пройти не лише військову підготовку, але і перевірку на схильність до дисципліни. Крім того, забирати їх до війська можуть лише командири бойових підрозділів.

Про це Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 червня.

Ув'язнені мають пройти тест на дисципліну

"Я залишаюся на позиції, що ті люди з ув'язнених, які підписуватимуть констракт із ЗСУ, то можливість служити закон їм вже надав. Разом з тим вони мають пройти навчальні центри", — наголосив Наливайченко.

Експерт нагадав, що Міноборони наголосило, що для ув'язнених підготовка має тривати щонайменше 1,5 місяці. Він висловив надію, що тренувальні центри слідуватимуть цим настановам.

"Я вважаю, що всім людям з ув'язнення та інших непідготовлених сфер термін навчання треба зробити два-три місяці. І при цьому перевіряти їх на дисципліну. На здатність служити у підрозділах ЗСУ, не порушуючи дисциплінарні статути", — вважає Наливайченко.

Лише після того, на думку експерта, командир вирішує, кого він бере, а кого не бере до свого підрозділу.

"Третя штурмова бригада, 95 бригада, їздять по навчальних центрах і відбирають людей. І якщо бойові офіцери вас не взяли то все, до побачення. Ви не потрібні збройним силам України", — резюмував Наливайченко.

Раніше ми розповідали, що в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ. Водночас деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Нагадуємо, що рішення про мобілізацію в'язнів прокоментував військовий Третьої штурмової бригади з позивним "Істок".