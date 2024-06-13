Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко убежден, что мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины заключенные должны пройти не только военную подготовку, но и проверку на склонность к дисциплине. Кроме того, забирать их в армию могут только командиры боевых подразделений.

Об этом Наливайченко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня.

Заключенные должны пройти тест на дисциплину

"Я остаюсь на позиции, что те люди из заключенных, которые будут подписывать констракт с ВСУ, возможность служить закон им уже предоставил. Вместе с тем они должны пройти учебные центры", — подчеркнул Наливайченко.

Эксперт напомнил, что Минобороны подчеркнуло, что для заключенных подготовка должна длиться не менее 1,5 месяца. Он выразил надежду, что тренировочные центры будут следовать этим установкам.

"Я считаю, что всем людям по заключению и другим неподготовленным сферам срок обучения нужно сделать два-три месяца. И при этом проверять их на дисциплину. На способность служить в подразделениях ВСУ, не нарушая дисциплинарные уставы", — считает Наливайченко.

Лишь после того, по мнению эксперта, командир решает, кого он берет, а кого не берет в свое подразделение.

"Третья штурмовая бригада, 95 бригада, ездят по учебным центрам и отбирают людей. И если боевые офицеры вас не взяли, то все до свидания. Вы не нужны вооруженным силам Украины", — резюмировал Наливайченко.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ. В то же время некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Напоминаем, что решение о мобилизации узников прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".