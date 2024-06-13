Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ arrow
Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

13 июня 2024 г. 17:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Text

16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Text

16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26 Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко убежден, что мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины заключенные должны пройти не только военную подготовку, но и проверку на склонность к дисциплине. Кроме того, забирать их в армию могут только командиры боевых подразделений.

Об этом Наливайченко сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня.

Заключенные должны пройти тест на дисциплину

"Я остаюсь на позиции, что те люди из заключенных, которые будут подписывать констракт с ВСУ, возможность служить закон им уже предоставил. Вместе с тем они должны пройти учебные центры", — подчеркнул Наливайченко.

Эксперт напомнил, что Минобороны подчеркнуло, что для заключенных подготовка должна длиться не менее 1,5 месяца. Он выразил надежду, что тренировочные центры будут следовать этим установкам.

"Я считаю, что всем людям по заключению и другим неподготовленным сферам срок обучения нужно сделать два-три месяца. И при этом проверять их на дисциплину. На способность служить в подразделениях ВСУ, не нарушая дисциплинарные уставы", — считает Наливайченко.

Лишь после того, по мнению эксперта, командир решает, кого он берет, а кого не берет в свое подразделение.

"Третья штурмовая бригада, 95 бригада, ездят по учебным центрам и отбирают людей. И если боевые офицеры вас не взяли, то все до свидания. Вы не нужны вооруженным силам Украины", — резюмировал Наливайченко.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ. В то же время некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Напоминаем, что решение о мобилизации узников прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:20 Без систем ПВО порты Большой Одессы не смогут наращивать объемы экспорта

17:14 Перевод из одной воинской части в другую — инструкция

17:13 Украинские бойцы уничтожили скопление оккупантов в Харьковской области — видео

17:12 Прокуратура объявила в розыск российского командира, руководившего захватом Харьковщины

Text

17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

16:40 Недоплатили государству более 20 миллионов — на Одесчине разоблачили экспортеров

16:31 Германия передала украинским пограничникам передвижной комплекс для ремонта

16:29 На Львовщине столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

16:27 В Киеве двое мужчин похитили врача и потребовали два миллиона гривен выкупа

17:20 Без систем ПВО порты Большой Одессы не смогут наращивать объемы экспорта

17:14 Перевод из одной воинской части в другую — инструкция

17:13 Украинские бойцы уничтожили скопление оккупантов в Харьковской области — видео

17:12 Прокуратура объявила в розыск российского командира, руководившего захватом Харьковщины

16:40 Недоплатили государству более 20 миллионов — на Одесчине разоблачили экспортеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:31 Германия передала украинским пограничникам передвижной комплекс для ремонта

16:29 На Львовщине столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

16:27 В Киеве двое мужчин похитили врача и потребовали два миллиона гривен выкупа

16:25 Убийство девятилетней девочки в Германии — в преступлении подозревают двух мужчин

16:22 Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot — что известно

23:12 Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

20:15 Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

12:49 Что происходит на рынке труда в Украине — сколько вакансий и где платят самую большую зарплату

Новость с видео

05:39 В Украине растет количество нападений на ТЦК, а к "охоте" на уклонистов хотят привлечь собак

10 июня 2024
Эксклюзив

23:02 Отключение света будет продолжаться 2-3 года, — все проблемы в энергетике Украины

20:15 Насколько безопасны одесские пляжи и какая стоимость услуг на них — инспекция Новини.LIVE

14:22 Apple собирается создать собственный ИИ — это навсегда изменит iPhone

04:47 Отключение света в Украине — насколько подорожали EcoFlow и другие зарядные станции

9 июня 2024

05:40 Блэкауты в Украине — насколько выросли цены на генераторы и сколько они сейчас стоят

8 июня 2024

05:42 Ukraine Focus передаст Украине 50 машин скорой помощи — большое интервью с основателем

Text

17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

Text

16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26 Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе