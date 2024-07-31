Наймасштабніша атака на Україну та готовність до перемовин Росією — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, економічний експерт Юрій Гаврилечко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, політичний та громадський діяч Микола Томенко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко, а також військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.

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Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть масштабна атака на Україну та заява в Офісі президента про те, що Україна готова до перемовин з Росією.

Окрім того, гості ефіру обговорять, чи зможе влада уникнути підвищення податків. Також розмовлятимуть про те, що президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над захистом енергооб’єктів триває.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у Києві та на підступах до столиці у ніч проти 31 липня сили протиповітряної оборони ліквідували понад три десятки безпілотників. Ця російська атака ударних безпілотників на Україну стала однією з наймасовіших за всю війну.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів із Росією. За його словами, це має відбуватися виключно на умовах міжнародного права.