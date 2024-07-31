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Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024 г. 8:00

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

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21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

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18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

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18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:58 Самая массовая атака за всю войну — в КМВА рассказали о последствиях

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08:15 Берлинская заявила, что потенциал России следует уничтожать на ее территории

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08:00 Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

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07:48 Спортивные победы и религиозные скандалы Франции — главные новости Олимпиады

30 июля 2024
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23:40 В Тисе нашли тело студента и заявление Подоляка о переговорах с РФ — главные новости 30 июля

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22:35 Берлинская предположила, сколько еще может продолжаться война в Украине

Text

21:13 Нардеп Нагорняк сообщил, сколько ракет прилетело на ДнепроГЭС за время войны

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19:23 Состояние энергосистемы Украины — Нагорняк ответил, как улучшают ситуацию

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18:25 Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

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18:24 Военный объяснил, как ВСУ компенсируют преимущество россиян в артиллерии

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт, экссотрудник СБУ Иван Ступак, директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, политический и общественный деятель Николай Томенко, народный депутат Украины министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко, а также военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут масштабная атака на Украину и заявление в Офисе президента о том, что Украина готова к переговорам с Россией.

Кроме того, гости эфира обсудят, смогут ли власти избежать повышения налогов. Также будут говорить о том, что президент Владимир Зеленский заверил, что работа над защитой энергообъектов продолжается.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака ударных беспилотников в Украину стала одной из самых массовых за всю войну.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.

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08:50 В ISW объяснили, почему Россия прибегает к внезапным масштабным атакам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:43 Три финансовых изменения в Украине с 1 августа — что важно знать

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