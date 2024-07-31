Самая масштабная атака на Украину и готовность к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт, экссотрудник СБУ Иван Ступак, директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, политический и общественный деятель Николай Томенко, народный депутат Украины министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко, а также военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

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Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут масштабная атака на Украину и заявление в Офисе президента о том, что Украина готова к переговорам с Россией.

Кроме того, гости эфира обсудят, смогут ли власти избежать повышения налогов. Также будут говорить о том, что президент Владимир Зеленский заверил, что работа над защитой энергообъектов продолжается.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака ударных беспилотников в Украину стала одной из самых массовых за всю войну.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, это должно происходить исключительно на условиях международного права.