Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде найбільша атака України на військові аеродроми РФ. Окрім того, гості ефіру обговорять евакуацію з Сумщини та створення в Курській області Росії буферної зони і військової комендатури.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали військовий аналітик Денис Попович, міжнародний експерт та економіст Ігор Гарбарук, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, соціолог Андрій Єременко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко, а також речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.