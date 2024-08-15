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Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024 р. 08:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде найбільша атака України на військові аеродроми РФ. Окрім того, гості ефіру обговорять евакуацію з Сумщини та створення в Курській області Росії буферної зони і військової комендатури.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали військовий аналітик Денис Попович, міжнародний експерт та економіст Ігор Гарбарук, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, соціолог Андрій Єременко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко, а також речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

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07:35 За відсутність військового квитка доведеться сплачувати штраф — скільки

07:24 Черги на кордоні України — які КПП здивують водіїв сьогодні

07:21 На Львівщині військовий через суд зобов'язав частину звільнити його зі служби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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