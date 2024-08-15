Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет самая большая атака Украины на военные аэродромы РФ. Кроме того, гости эфира обсудят эвакуацию из Сумской области и создание в Курской области России буферной зоны и военной комендатуры.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали военный аналитик Денис Попович, международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, социолог Андрей Еременко , народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко, а также спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.