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Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

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13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

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10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
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20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет самая большая атака Украины на военные аэродромы РФ. Кроме того, гости эфира обсудят эвакуацию из Сумской области и создание в Курской области России буферной зоны и военной комендатуры.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали военный аналитик Денис Попович, международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, социолог Андрей Еременко , народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко, а также спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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09:00 Из-за вспышки опасной болезни ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию

08:57 Ночная атака на Украину — сколько вражеских дронов сбили Воздушные силы

08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:44 Укрзализныця пересмотрит цены на билеты — когда ждать

08:28 Минобороны поддержало законопроект об отсрочке от мобилизации для еще одной категории людей

08:19 Четыре человека получили ранения в результате массированных обстрелов Запорожья

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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

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