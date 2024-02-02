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Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

02 лютого 2024 р. 20:25

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20:25Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

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20:25 Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

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19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

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19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

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18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

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17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

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Експерт-міжнародник Тарас Семенюк разом з ведучим обговорять ухвалене рішення Європейського Союзу про виділення Україні 50 млрд євро військової допомоги. Також вони розглянуть можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та погрози Китаю.

Подивитися ефір, який розпочався о 20:30 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Експерт-міжнародник Тарас Семенюк став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком вони говоритимуть про ухвалення Євросоюзом 50 млрд допомоги для України, можливе звільнення Залужного, "демілітаризовану зону" Путіна, міграційну кризу в США та погіршення відносин з Китаєм і його погрози.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дійсно хотів звільнити Валерія Залужного. Він запропонував цю посаду начальнику ГУР МО Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ Олександру Сирському, однак вони відмовилися.

Додамо, у Китаї пригрозили, що двосторонні відносини з Україною можуть зазнати негативних наслідків. Ця заява прозвучала через внесення Києвом китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Також ми писали, що у Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату. Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів.

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21:18 Ворог з артилерії бив по Нікополю — є поранені

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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