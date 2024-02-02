Предоставление Украине 50 млрд евро и возможное увольнение Залужного — эфир Новини.LIVE

Эксперт-международник Тарас Семенюк вместе с ведущим обсудят принятое решение Европейского Союза о выделении Украине 50 млрд евро военной помощи. Также они рассмотрят возможное увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и угрозы Китая.

Посмотреть эфир, который начался в 20:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Эксперт-международник Тарас Семенюк стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком они будут говорить о принятии Евросоюзом 50 млрд помощи для Украины, возможное освобождение Залужного, "демилитаризованную зону" Путина, миграционный кризис в США и ухудшение отношений с Китаем и его угрозы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить Валерия Залужного. Он предложил эту должность начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались.

Добавим, в Китае пригрозили, что двусторонние отношения с Украиной могут испытать негативные последствия. Это заявление прозвучало из-за внесения Киевом китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Также мы писали, что в Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.