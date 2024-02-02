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Предоставление Украине 50 млрд евро и возможное увольнение Залужного — эфир Новини.LIVE

2 февраля 2024 г. 20:25

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20:25Предоставление Украине 50 млрд евро и возможное увольнение Залужного — эфир Новини.LIVE

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20:25 Предоставление Украине 50 млрд евро и возможное увольнение Залужного — эфир Новини.LIVE

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19:38 Прогноз контрнаступления от Буданова и чего ждать — эфир Новини.LIVE

Text

19:21 Могли остановить войну — Каспаров жестко раскритиковал США и Байдена

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Эксперт-международник Тарас Семенюк вместе с ведущим обсудят принятое решение Европейского Союза о выделении Украине 50 млрд евро военной помощи. Также они рассмотрят возможное увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и угрозы Китая.

Посмотреть эфир, который начался в 20:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Эксперт-международник Тарас Семенюк стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком они будут говорить о принятии Евросоюзом 50 млрд помощи для Украины, возможное освобождение Залужного, "демилитаризованную зону" Путина, миграционный кризис в США и ухудшение отношений с Китаем и его угрозы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить Валерия Залужного. Он предложил эту должность начальнику ГУР МО Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, однако они отказались.

Добавим, в Китае пригрозили, что двусторонние отношения с Украиной могут испытать негативные последствия. Это заявление прозвучало из-за внесения Киевом китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Также мы писали, что в Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

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21:18 Враг из артиллерии бил по Никополю — есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:10 В Укргидрометцентре предупредили о сильном ухудшении погоды на выходных — какие области в опасности

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19:21 Могли остановить войну — Каспаров жестко раскритиковал США и Байдена

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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14:11 Игнат рассказал, как изменились российские ракеты и что с ними не так

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