Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

В Україні 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Водночас через російський наступ на Харківщині постало питання щодо фортифікацій в регіоні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00 у п'ятницю, 17 травня.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

народний депутат, солдат ЗСУ Святослав Юраш;

ексміністр соціальної політики Андрій Рева;

нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом обговорять:

набрання чинності закону про мобілізацію: що зміниться;

фортифікації на Харківщині

запуск Чехією програми повернення українців додому.

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко через суспільний резонанс скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech.