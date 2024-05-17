Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

В Україні 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Водночас через російський наступ на Харківщині постало питання щодо фортифікацій в регіоні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00 у п'ятницю, 17 травня.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- народний депутат, солдат ЗСУ Святослав Юраш;
- ексміністр соціальної політики Андрій Рева;
- нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом обговорять:
- набрання чинності закону про мобілізацію: що зміниться;
- фортифікації на Харківщині
- запуск Чехією програми повернення українців додому.
Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки.
Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко через суспільний резонанс скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech.