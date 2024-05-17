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Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

17 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
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17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

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В Україні 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Водночас через російський наступ на Харківщині постало питання щодо фортифікацій в регіоні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00 у п'ятницю, 17 травня.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • народний депутат, солдат ЗСУ Святослав Юраш;
  • ексміністр соціальної політики Андрій Рева;
  • нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом обговорять:

  • набрання чинності закону про мобілізацію: що зміниться;
  • фортифікації на Харківщині
  • запуск Чехією програми повернення українців додому.

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. 

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко через суспільний резонанс скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech.

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07:42 Вночі окупанти атакували Україну дронами — скільки повітряних цілей вдалося збити

07:25 На Запоріжжі вчора лунали вибухи — ворог понад 430 разів атакував область

07:19 Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Українські моряки похизувалися новими патрульними катерами, які передала Естонія

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

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