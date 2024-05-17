Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. В то же время из-за российского наступления на Харьковщине встал вопрос о фортификациях в регионе.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00 в пятницу, 17 мая.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

народный депутат, солдат ВСУ Святослав Юраш;

экс-министр социальной политики Андрей Рева;

нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом обсудят:

вступление в силу закона о мобилизации: что изменится;

фортификации в Харьковской области

запуск Чехией программы возвращения украинцев домой.

Напомним, 16 мая Кабинет Министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии министерша экономики Юлия Свириденко из-за общественного резонанса отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech.