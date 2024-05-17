Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. В то же время из-за российского наступления на Харьковщине встал вопрос о фортификациях в регионе.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00 в пятницу, 17 мая.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- народный депутат, солдат ВСУ Святослав Юраш;
- экс-министр социальной политики Андрей Рева;
- нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом обсудят:
- вступление в силу закона о мобилизации: что изменится;
- фортификации в Харьковской области
- запуск Чехией программы возвращения украинцев домой.
Напомним, 16 мая Кабинет Министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки.
Впоследствии министерша экономики Юлия Свириденко из-за общественного резонанса отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech.