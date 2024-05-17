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Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

17 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:45Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

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16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

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13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

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13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

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08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

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13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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13:07 Наступление россиян на Харьковщине — Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

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13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. В то же время из-за российского наступления на Харьковщине встал вопрос о фортификациях в регионе.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00 в пятницу, 17 мая.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • народный депутат, солдат ВСУ Святослав Юраш;
  • экс-министр социальной политики Андрей Рева;
  • нардеп, член Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом обсудят:

  • вступление в силу закона о мобилизации: что изменится;
  • фортификации в Харьковской области
  • запуск Чехией программы возвращения украинцев домой.

Напомним, 16 мая Кабинет Министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии министерша экономики Юлия Свириденко из-за общественного резонанса отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech.

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07:19 По Украине ширится воздушная тревога —какая угроза

07:01 Украинские моряки похвастались новыми патрульными катерами, которые передала Эстония

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:57 На подачу данных два месяца — идти в ТЦК, ЦНАП или зарегистрироваться онлайн

Новость с видео

06:44 Декрет вместо службы в ВСУ — возможно ли это по новому закону

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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