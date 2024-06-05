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На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

05 червня 2024 р. 20:00

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

Text

19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

Text

18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

Text

17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

Text

16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Text

16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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Ірина Верещук хоче набрати жінок для роботи в ТЦК СП, а українські прикордонники не випускатимуть з України чоловіків з подівійним громадянством. Тим часом ЗСУ здобули паритет над росіянами в плані дронів та РЕБ.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в програмі "Просто новини". 

Головні новини 5 червня

  • Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук пропонує набрати жінок на роботу в ТЦК СП замість чоловіків;
  • Українські чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть перетнути кордон;
  • ЗСУ здобули паритет над російською армією в плані застосування безпілотників та засобів РЕБ на полі бою.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук запропонувала працевлаштувати військовозобов’язаних жінок в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 

Водночас ДПСУ не випустять з України чоловіків, які мають посвідку на проживання в інших країнах, якщо ті не встануть на військовий облік. 

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20:02 На Нікопольщині пролунали вибухи — окупанти тричі за день обстріляли район

19:51 Федоров повідомив про відновлення дорожнього руху греблею ДніпроГЕС

19:51 В Мінцифри підказали, як не втратити мобільний зв'язок під час відключень електроенергії

19:50 Прикордонники показали вражаючі кадри знищення ворожої піхоти і техніки під Бахмутом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 На Одещині вибух — РФ вдарила по інфраструктурі, що пов'язана з відпочинком

19:39 Україна та Китай провели політичні консультації — що обговорювали

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

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16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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