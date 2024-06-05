На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

Ірина Верещук хоче набрати жінок для роботи в ТЦК СП, а українські прикордонники не випускатимуть з України чоловіків з подівійним громадянством. Тим часом ЗСУ здобули паритет над росіянами в плані дронів та РЕБ.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в програмі "Просто новини".

Головні новини 5 червня

Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук пропонує набрати жінок на роботу в ТЦК СП замість чоловіків;

Українські чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть перетнути кордон;

ЗСУ здобули паритет над російською армією в плані застосування безпілотників та засобів РЕБ на полі бою.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук запропонувала працевлаштувати військовозобов’язаних жінок в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас ДПСУ не випустять з України чоловіків, які мають посвідку на проживання в інших країнах, якщо ті не встануть на військовий облік.