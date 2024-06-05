Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Ирина Верещук хочет набрать женщин для работы в ТЦК СП, а украинские пограничники не будут выпускать из Украины мужчин с гражданством. Между тем ВСУ получили паритет над россиянами в плане дронов и РЭБ.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в программе "Просто новини".

Главные новости 5 июня

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предлагает набрать женщин на работу в ТЦК СП вместо мужчин;

Украинские мужчины с двойным гражданством больше не смогут пересечь границу;

ВСУ получили паритет над российской армией в плане применения беспилотников и средств РЭБ на поле боя.

Напомним, ранее Ирина Верещук предложила трудоустроить военнообязанных женщин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В то же время ГПСУ не выпустят из Украины мужчин , имеющих вид на жительство в других странах, если те не встанут на военный учет.