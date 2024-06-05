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Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

5 июня 2024 г. 20:00

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20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

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17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

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17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

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16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

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16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Text

17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Text

16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Text

16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

Ирина Верещук хочет набрать женщин для работы в ТЦК СП, а украинские пограничники не будут выпускать из Украины мужчин с гражданством. Между тем ВСУ получили паритет над россиянами в плане дронов и РЭБ.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в программе "Просто новини".

Главные новости 5 июня

  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предлагает набрать женщин на работу в ТЦК СП вместо мужчин;
  • Украинские мужчины с двойным гражданством больше не смогут пересечь границу;
  • ВСУ получили паритет над российской армией в плане применения беспилотников и средств РЭБ на поле боя.

Напомним, ранее Ирина Верещук предложила трудоустроить военнообязанных женщин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В то же время ГПСУ не выпустят из Украины мужчин , имеющих вид на жительство в других странах, если те не встанут на военный учет.

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19:51 Федоров сообщил о возобновлении дорожного движения по гребле ДнепроГЭС

19:51 В Минцифре подсказали, как не потерять мобильную связь при отключении электроэнергии

19:50 Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники под Бахмутом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:45 В Одесской области взрыв — РФ ударила по инфраструктуре, связанной с отдыхом

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