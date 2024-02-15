На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

На шахтах Дніпропетровщини замість мобілізованих чоловіків працюють понад 500 жінок. Вони, зокрема, обіймають посади машиністів підземних установок, електрослюсарів, інженерів.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла керівниця департаменту з управління персоналом одного з підприємств ДТЕК Інна Кобзова.

Як жінки працюють на шахтах Дніпропетровщини

За словами Кобзової, залучати жінок до праці на шахтах почали ще у 2022 році.

Спочатку для них проводили екскурсію й розповідали про умови роботи, після чого ті вирішували: під силу їм це чи ні. Прийнявши позитивне рішення, жінки проходили тренінги, курси, відпрацьовували теорію на практиці, а вже потім приступали до безпосередньої роботи.

Посадовиця ДТЕК зазначає, що наразі на всіх шахтоуправліннях працюють понад 500 жінок. Всі вони обіймають різні посади: машиністи підземних установок, електрослюсарі, інженери. Однак, зізнається, що з точки зору фізичної спроможності жінка не може повноцінно замінити чоловіка, виконуючи таку роботу.

"Жіночка не може замінити чоловічий важкий труд, бо в шахті чоловіки виконують більш такі важкі роботи. Це така робота, яка потребує більш уваги, обслуговування і слідкування за роботою обладнання, своєчасно реагувати, якщо щось не так. Фізичний труд обмежений для жінок в шахті", — сказала Кобзова.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що навколо законопроєкту про мобілізацію триває "велика дискусія". За його словами, друге читання відбудеться не раніше 21 лютого.