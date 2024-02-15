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На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

15 лютого 2024 р. 11:10

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11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

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10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

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На шахтах Дніпропетровщини замість мобілізованих чоловіків працюють понад 500 жінок. Вони, зокрема, обіймають посади машиністів підземних установок, електрослюсарів, інженерів. 

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла керівниця департаменту з управління персоналом одного з підприємств ДТЕК Інна Кобзова. 

Як жінки працюють на шахтах Дніпропетровщини

За словами Кобзової, залучати жінок до праці на шахтах почали ще у 2022 році. 

Спочатку для них проводили екскурсію й розповідали про умови роботи, після чого ті вирішували: під силу їм це чи ні. Прийнявши позитивне рішення, жінки проходили тренінги, курси, відпрацьовували теорію на практиці, а вже потім приступали до безпосередньої роботи. 

Посадовиця ДТЕК зазначає, що наразі на всіх шахтоуправліннях працюють понад 500 жінок. Всі вони обіймають різні посади: машиністи підземних установок, електрослюсарі, інженери. Однак, зізнається, що з точки зору фізичної спроможності жінка не може повноцінно замінити чоловіка, виконуючи таку роботу. 

"Жіночка не може замінити чоловічий важкий труд, бо в шахті чоловіки виконують більш такі важкі роботи. Це така робота, яка потребує більш уваги, обслуговування і слідкування за роботою обладнання, своєчасно реагувати, якщо щось не так. Фізичний труд обмежений для жінок в шахті", — сказала Кобзова. 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що навколо законопроєкту про мобілізацію триває "велика дискусія". За його словами, друге читання відбудеться не раніше 21 лютого.

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11:55 Зеленський відвідає Німеччину та Францію — названо дату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Масові відключення — тисячі одеситів залишилися без світла

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11:37 Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки

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10:25 Стрілецький бій у Кринках — як ЗСУ майстерно знищують окупантів

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09:50 Віз вантаж до Севастополя — Буданов розповів деталі знищення корабля "Цезар Куніков"

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08:03 Що відомо про масовану атака окупантів на Україну — ефір Новини.LIVE

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