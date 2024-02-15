На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

На шахтах Днепропетровщины вместо мобилизованных мужчин работает более 500 женщин. Они, в частности, занимают должности машинистов подземных установок, электрослесарей, инженеров.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала руководитель департамента по управлению персоналом одного из предприятий ДТЭК Инна Кобзова.

Как женщины работают на шахтах Днепропетровщины

По словам Кобзовой, привлекать женщин к работе на шахтах начали еще в 2022 году.

Сначала для них проводили экскурсию и рассказывали об условиях работы, после чего они решали: под силу им это или нет. Приняв положительное решение, женщины проходили тренинги, курсы, отрабатывали теорию на практике, а затем уже приступали непосредственно к работе.

Чиновник ДТЭК отмечает, что в настоящее время на всех шахтоуправлениях работают более 500 женщин. Все они занимают разные должности: машинисты подземных установок, электрослесари, инженеры. Однако признается, что с точки зрения физической способности женщина не может полноценно заменить мужчину, выполняя такую работу.

"Женщина не может заменить мужской тяжелый труд, потому что в шахте мужчины выполняют более такие тяжелые работы. Это такая работа, которая требует больше внимания, обслуживания и следения за работой оборудования, своевременно реагировать, если что-то не так. Физический труд ограничен для женщин в шахте", — сказала Кобзова.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что вокруг законопроекта о мобилизации продолжается "большая дискуссия". По его словам, второе чтение состоится не раньше 21 февраля.