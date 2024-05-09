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На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

09 травня 2024 р. 20:34

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20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

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20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

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10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

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21:36 В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

Поблизу Мукачева Закарпатської області прикордонники затримали вісьмох чоловіків у спробі перетнути Тису на надувних човнах. Всім затриманим працівники ТЦК СП вручили повістки.

Деталі розповіла кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

На Закарпатті втікачам-нелегалам вручили повістки

Як стало відомо зі слів журналістки, із затриманими прикордонники спілкувалися цивілізовано. Також стало відомо, що за спробу перетнути кордон втікачів можуть оштрафувати орієнтовно на 8500 грн. Після цього, за даними кореспондентки, затримані зазвичай потрапляють до ТЦК СП.

Відзначимо, що це вже не перший випадок "співпраці" прикордонників та військкомів. Так не так давно одного з українців примусово затримали військкоми, силоміць відвезли до Мукачівського ТЦК, а пізніше відвезли до лісу на кордоні зі Словаччиною, де незадовго після цього його затримали прикордонники.

Також додамо, що не так давно Закарпатський ТЦК опинився в епіцентрі чергового скандалу, коли військкоми силою мобілізували 25-річного футболіста "Хуста" Миколу Сіраша. Вибачень військкоми так і не висловили, натомість зауважили, що хоч і поважають футбол, але "зараз пріоритетом виступає захист Вітчизни".

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20:39 У Львові пʼятирічна дівчинка потрапила під колеса мікроавтобуса

20:07 Наслідки обстрілів критичної інфраструктури — дві ГЕС виведено з експлуатації

19:37 Посол Великої Британії в Україні привітав Залужного з призначенням на посаду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

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