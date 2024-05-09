На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Поблизу Мукачева Закарпатської області прикордонники затримали вісьмох чоловіків у спробі перетнути Тису на надувних човнах. Всім затриманим працівники ТЦК СП вручили повістки.

Деталі розповіла кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

На Закарпатті втікачам-нелегалам вручили повістки

Як стало відомо зі слів журналістки, із затриманими прикордонники спілкувалися цивілізовано. Також стало відомо, що за спробу перетнути кордон втікачів можуть оштрафувати орієнтовно на 8500 грн. Після цього, за даними кореспондентки, затримані зазвичай потрапляють до ТЦК СП.

Відзначимо, що це вже не перший випадок "співпраці" прикордонників та військкомів. Так не так давно одного з українців примусово затримали військкоми, силоміць відвезли до Мукачівського ТЦК, а пізніше відвезли до лісу на кордоні зі Словаччиною, де незадовго після цього його затримали прикордонники.

Також додамо, що не так давно Закарпатський ТЦК опинився в епіцентрі чергового скандалу, коли військкоми силою мобілізували 25-річного футболіста "Хуста" Миколу Сіраша. Вибачень військкоми так і не висловили, натомість зауважили, що хоч і поважають футбол, але "зараз пріоритетом виступає захист Вітчизни".