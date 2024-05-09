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На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

9 мая 2024 г. 20:34

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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21:36В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
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21:36 В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Вблизи Мукачево Закарпатской области пограничники задержали восьмерых мужчин в попытке пересечь Тису на надувных лодках. Всем задержанным работники ТЦК СП вручили повестки.

Подробности рассказала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

На Закарпатье беглецам-нелегалам вручили повестки

Как стало известно по словам журналистки, с задержанными пограничники общались цивилизованно. Также стало известно, что за попытку пересечь границу беглецов могут оштрафовать ориентировочно на 8500 грн. После этого, по данным корреспондента, задержанные обычно попадают в ТЦК СП.

Отметим, что это уже не первый случай "сотрудничества" пограничников и военных. Так недавно одного из украинцев принудительно задержали военные , насильно отвезли в Мукачевский ТЦК, а позже отвезли в лес на границе со Словакией, где незадолго после этого его задержали пограничники.

Также добавим, что недавно Закарпатский ТЦК оказался в эпицентре очередного скандала, когда военные силой мобилизовали 25-летнего футболиста "Хуста" Николая Сираша. Извинений военные так и не высказали,  но заметили, что хоть и уважают футбол, но "сейчас приоритетом выступает защита Отечества".

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20:39 Во Львове пятилетняя девочка попала под колеса микроавтобуса

20:07 Последствия обстрелов критической инфраструктуры — две ГЭС выведены из эксплуатации

19:37 Посол Великобритании в Украине поздравил Залужного с назначением на должность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:33 Украинские женщины начали прятать своих мужчин от мобилизации законным способом

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19:32 Каких специалистов ищут ВСУ — в МОУ озвучили профессии, которые нужны больше всего

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

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