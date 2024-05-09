На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Вблизи Мукачево Закарпатской области пограничники задержали восьмерых мужчин в попытке пересечь Тису на надувных лодках. Всем задержанным работники ТЦК СП вручили повестки.

Подробности рассказала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

На Закарпатье беглецам-нелегалам вручили повестки

Как стало известно по словам журналистки, с задержанными пограничники общались цивилизованно. Также стало известно, что за попытку пересечь границу беглецов могут оштрафовать ориентировочно на 8500 грн. После этого, по данным корреспондента, задержанные обычно попадают в ТЦК СП.

Отметим, что это уже не первый случай "сотрудничества" пограничников и военных. Так недавно одного из украинцев принудительно задержали военные , насильно отвезли в Мукачевский ТЦК, а позже отвезли в лес на границе со Словакией, где незадолго после этого его задержали пограничники.

Также добавим, что недавно Закарпатский ТЦК оказался в эпицентре очередного скандала, когда военные силой мобилизовали 25-летнего футболиста "Хуста" Николая Сираша. Извинений военные так и не высказали, но заметили, что хоть и уважают футбол, но "сейчас приоритетом выступает защита Отечества".