На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

У п'ятницю, 14 червня, у Києві відбулося прощання із військовослужбовицею Олександрою Рязенцевою, яка мала позивний "Ялта". Її поховали на Берковецькому кладовищі піл пісню "Сreep" рок-гурту Radiohead.

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Похорон Шури Рязанцевої

У п'ятницю, 14 червня, у Києві проходить церемонія прощання із загиблою 40-річною військовою Шурою Рязанцевою. За даними пресслужби 78 ОДШП, захисниця померла від серцевої недостатності у лікарні Житомира.

Поховали військовослужбовицю з позивним "Ялта" на Берковецькому кладовищі у Києві з фаєрами та під пісню "Сreep" рок-гурту Radiohead.

Нагадаємо, церемонія прощання розпочалася у столичному Михайлівському соборі, де пройшло відспівування військової Шури Рязанцевої, яка носила позивний "Ялта".

Згодом церемонія прощання перемістилася на Майдан Незалежності. Сотні людей із квітами в руках прийшли попрощатися з військовою, а у пам'ять про Олександру Рязанцеву її друзі виконали пісні присвячені загиблій.

Раніше ми писали, що загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". У мирному житті дівчина працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.