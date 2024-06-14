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На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

14 червня 2024 р. 19:48

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

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12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

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У п'ятницю, 14 червня, у Києві відбулося прощання із військовослужбовицею Олександрою Рязенцевою, яка мала позивний "Ялта". Її поховали на Берковецькому кладовищі піл пісню "Сreep" рок-гурту Radiohead.

Відео опцблікували Новини.LIVE.

Похорон Шури Рязанцевої

У п'ятницю, 14 червня, у Києві проходить церемонія прощання із загиблою 40-річною військовою Шурою Рязанцевою. За даними пресслужби 78 ОДШП, захисниця померла від серцевої недостатності у лікарні Житомира.

Поховали військовослужбовицю з позивним "Ялта"  на Берковецькому кладовищі у Києві з фаєрами та під пісню "Сreep" рок-гурту Radiohead.

Нагадаємо, церемонія прощання розпочалася у столичному Михайлівському соборі, де пройшло відспівування військової Шури Рязанцевої, яка носила позивний "Ялта".

Згодом церемонія прощання перемістилася на Майдан Незалежності. Сотні людей із квітами в руках прийшли попрощатися з військовою, а у пам'ять про Олександру Рязанцеву її друзі виконали пісні присвячені загиблій.

Раніше ми писали, що загинула українська військовослужбовиця Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". У мирному житті дівчина працювала стилісткою та вдягала відомих українських зірок.

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19:00 Україна має змінювати правила гри — аналітик США про удари вглиб РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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