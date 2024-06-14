На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

В пятницу, 14 июня, в Киеве состоялось прощание с военнослужащей Александрой Рязенцевой, имевшей позывной "Ялта". Ее похоронили на Берковецком кладбище под песню "Сreep" рок-группы Radiohead.

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Похороны Шуры Рязанцевой

В пятницу, 14 июня, в Киеве проходит церемония прощания с погибшей 40-летней военной Шурой Рязанцевой. По данным прессслужбы 78 ОДШП, защитница умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира.

Похоронили военнослужащую с позывным "Ялта" на Берковецком кладбище в Киеве с файерами и под песню "Сreep" рок-группы Radiohead.

Напомним, церемония прощания началась в столичном Михайловском соборе, где прошло отпевание военной Шуры Рязанцевой, носившей позывной "Ялта".

Впоследствии церемония прощания переместилась на Майдан Незалежности. Сотни людей с цветами в руках пришли попрощаться с военной, а в память об Александре Рязанцевой ее друзья исполнили песни, посвященные погибшей.

Ранее мы писали, что погибла украинская военнослужащая Александра Рязанцева с позывным "Ялта". В мирной жизни девушка работала стилисткой и одевала известных украинских звезд.