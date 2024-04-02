Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Експерт заявив, що у теракті у ТРЦ "Крокус" винні російські спецслужби. За його словами, бойовики ІДІЛу до цього не причетні.

Це у вівторок, 2 квітня, в ефірі студії "Вечір. Live" повідомив член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов.

Що каже есперт про причетність російських спецслужб до теракту

"Я абсолютно впевнений, що це Лубянка зробила... Виконавця знайти легко, а Лубянка так само, як і всі спецслужби, навчилася працювати під чужим прапором... Спецслужби не лише запобігають. Спецслужби часто працюють на режими", — зазначив Таіпов.

Експерт підкреслив, що в момент теракту поряд із ТРЦ, в якому сталася трагедія, перебував 41 працівник поліції, у восьми хвилинах їзди знаходилася база ОМОНу, а трохи далі — Дума Московської області.

"Жодного ІГІЛу там не було... Цей теракт проведено російськими спецслужбами. Сьогодні російському суспільству показали, що буде з ними. Знято всі обмеження...", — підсумував Таіпов.

Нагадаємо, 22 березня в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули майже півтори сотні осіб, а ще понад півтисячі отримали поранення. Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані.

За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Федеральна служба безпеки Росії та Міністерство закордонних справ Росії звинуватили в причетності до теракту Україну.

Один із підозрюваних, уродженець Чечні Асхаб Успанов, помер за кілька годин після затримання у відділенні поліції.