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Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

02 квітня 2024 р. 20:59

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

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12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

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Експерт заявив, що у теракті у ТРЦ "Крокус" винні російські спецслужби. За його словами, бойовики ІДІЛу до цього не причетні.

Це у вівторок, 2 квітня, в ефірі студії "Вечір. Live" повідомив член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов.

Що каже есперт про причетність російських спецслужб до теракту

"Я абсолютно впевнений, що це Лубянка зробила... Виконавця знайти легко, а Лубянка так само, як і всі спецслужби, навчилася працювати під чужим прапором... Спецслужби не лише запобігають. Спецслужби часто працюють на режими", — зазначив Таіпов.

Експерт підкреслив, що в момент теракту поряд із ТРЦ, в якому сталася трагедія, перебував 41 працівник поліції, у восьми хвилинах їзди знаходилася база ОМОНу, а трохи далі — Дума Московської області.

"Жодного ІГІЛу там не було... Цей теракт проведено російськими спецслужбами. Сьогодні російському суспільству показали, що буде з ними. Знято всі обмеження...", — підсумував Таіпов.

Нагадаємо, 22 березня в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули майже півтори сотні осіб, а ще понад півтисячі отримали поранення. Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані.

За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Федеральна служба безпеки Росії та Міністерство закордонних справ Росії звинуватили в причетності до теракту Україну.

Один із підозрюваних, уродженець Чечні Асхаб Успанов, помер за кілька годин після затримання у відділенні поліції.

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21:10 РФ обстріляла Харківщину — є загиблий, отримав поранення 11-річний хлопчик

21:10 Які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного — перелік

20:57 Авіаудар по Дніпру — кількість постраждалих знову зросла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Мешканці Бєлгорода не мають що їсти і змушені покидати свої домівки, — перехоплення ГУР

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