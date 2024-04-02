Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус" arrow
Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

2 апреля 2024 г. 20:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Эксперт заявил, что в теракте в ТРЦ "Крокус" виновны российские спецслужбы. По его словам, боевики ИГИЛа к этому не причастны.

Это во вторник, 2 апреля, в эфире студии "Вечер. Live" сообщил член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов.

Что говорит эксперт о причастности российских спецслужб к теракту

"Я абсолютно уверен, что это Лубянка сделала... Исполнителя найти легко, а Лубянка так же, как и все спецслужбы, научилась работать под чужим флагом... Спецслужбы не только предотвращают. Спецслужбы часто работают на режимы" , — отметил Таипов.

Эксперт подчеркнул, что в момент теракта рядом с ТРЦ, в котором произошла трагедия, находился 41 работник полиции, в восьми минутах езды находилась база ОМОНа, а чуть дальше — Дума Московской области.

"Никакого ИГИЛа там не было... Этот теракт проведен российскими спецслужбами. Сегодня российскому обществу показали, что будет с ними. Сняты все ограничения...", — подытожил Таипов.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба , в результате которой погибли почти полторы сотни человек, а еще более полутысячи получили ранения. Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане.

За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами , Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова .

Федеральная служба безопасности России и Министерство иностранных дел России обвинили в причастности к теракту Украину.

Один из подозреваемых, уроженец Чечни Асхаб Успанов, умер через несколько часов после задержания в отделении полиции.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

21:30 Сюрпризы апреля — народный синоптик Диденко рассказала, когда и как надолго похолодает в Украине

21:24 Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет полное право атаковать российские НПЗ

21:10 РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибший, получил ранение 11-летний мальчик

21:10 Какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного — перечень

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

20:57 Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло

20:55 Жителям Белгорода нечего есть, и они вынуждены покидать свои дома, — перехват ГУР

20:34 Кабмин отменил устаревшие требования по печатям для бизнеса

20:19 Бойцы ГУР скоординировали артиллерию и успешно "минусовали" российский "Бук"

21:30 Сюрпризы апреля — народный синоптик Диденко рассказала, когда и как надолго похолодает в Украине

21:24 Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет полное право атаковать российские НПЗ

21:10 РФ обстреляла Харьковскую область — есть погибший, получил ранение 11-летний мальчик

21:10 Какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанного — перечень

20:57 Авиаудар по Днепру — количество пострадавших снова выросло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:55 Жителям Белгорода нечего есть, и они вынуждены покидать свои дома, — перехват ГУР

20:34 Кабмин отменил устаревшие требования по печатям для бизнеса

20:19 Бойцы ГУР скоординировали артиллерию и успешно "минусовали" российский "Бук"

20:07 Как долго ждать отсрочки — могут ли за это время мобилизовать

20:03 В Харькове заработали два Центра рекрутинга украинской армии

19:49 В Киеве хотят снести усадьбу Зеленских — что это за дом и кому он мешает

19:00 Какой должна быть зарплата у украинского министра — мнения одесситов

05:06 Ratel Deminer — украинская революционная разработка в борьбе с минными полями

1 апреля 2024
обновлено:

20:18 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

18:31 Залужный в Великобритании, Данилов в Молдове — что это даст Украине

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

Эксклюзив

06:04 Третья посевная под обстрелами — сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

31 марта 2024

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

Text

20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Text

19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

13:15 Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Text

12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:02 Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

Text

08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины