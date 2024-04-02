Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

Эксперт заявил, что в теракте в ТРЦ "Крокус" виновны российские спецслужбы. По его словам, боевики ИГИЛа к этому не причастны.

Это во вторник, 2 апреля, в эфире студии "Вечер. Live" сообщил член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов.

Что говорит эксперт о причастности российских спецслужб к теракту

"Я абсолютно уверен, что это Лубянка сделала... Исполнителя найти легко, а Лубянка так же, как и все спецслужбы, научилась работать под чужим флагом... Спецслужбы не только предотвращают. Спецслужбы часто работают на режимы" , — отметил Таипов.

Эксперт подчеркнул, что в момент теракта рядом с ТРЦ, в котором произошла трагедия, находился 41 работник полиции, в восьми минутах езды находилась база ОМОНа, а чуть дальше — Дума Московской области.

"Никакого ИГИЛа там не было... Этот теракт проведен российскими спецслужбами. Сегодня российскому обществу показали, что будет с ними. Сняты все ограничения...", — подытожил Таипов.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба , в результате которой погибли почти полторы сотни человек, а еще более полутысячи получили ранения. Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане.

За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами , Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова .

Федеральная служба безопасности России и Министерство иностранных дел России обвинили в причастности к теракту Украину.

Один из подозреваемых, уроженец Чечни Асхаб Успанов, умер через несколько часов после задержания в отделении полиции.