Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Україна повернула тіла полеглих захисників. Також Британія можливо надасть Україні лазерну зброю. Про головні новини п'ятниці, 12 квітня, розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Головні новини 12 квітня

Про що йдеться в випуску:

Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025-му, якщо їй допоможуть "протриматися" у 2024-му.

Знищення Трипільські ТЕС: чи можна відновити електростанцію?

Україна повернула тіла полеглих захисників.

Британія може надати Україні лазерну зброю.

Інспектор Львівської митниці похвалилася дорогим "луком" і втратила роботу.

Нагадаємо, що Кулеба закликав Францію надати нові системи ППО для України.

Раніше ми писали, що Кислиця розповів, скільки ракет і бомб РФ випустила по Україні з початку 2024 року.