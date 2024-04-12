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Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

12 квітня 2024 р. 22:01

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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19:19Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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Text

18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Україна повернула тіла полеглих захисників. Також Британія можливо надасть Україні лазерну зброю. Про головні новини п'ятниці, 12 квітня, розповість ведучий Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто Новини".

Переглянути випуск можна за посиланням.

Головні новини 12 квітня

Про що йдеться в випуску: 

  • Україна обіцяє Заходу контрнаступ у 2025-му, якщо їй допоможуть "протриматися" у 2024-му.
  • Знищення Трипільські ТЕС: чи можна відновити електростанцію?
  • Україна повернула тіла полеглих захисників.
  • Британія може надати Україні лазерну зброю.
  • Інспектор Львівської митниці похвалилася дорогим "луком" і втратила роботу.

Нагадаємо, що Кулеба закликав Францію надати нові системи ППО для України.

Раніше ми писали, що Кислиця розповів, скільки ракет і бомб РФ випустила по Україні з початку 2024 року.

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22:10 У РФ заблокували сайт благодійного фонду Усика через донати від росіян

21:50 Зеленський під час візиту у Чернівці нагородив поранених військовослужбовців

21:47 Переправляв ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів — у Львові судитимуть киянина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:47 Мобілізація по-новому — кого з аспірантів та студентів заберуть до ЗСУ

21:46 Трубін додав 43 млн, а Забарний 22 млн — вони серед найдорожчих гравців

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22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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