Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Украина вернула тела павших защитников. Также Британия, возможно, предоставит Украине лазерное оружие. О главных новостях пятницы, 12 апреля, расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".
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Главные новости 12 апреля
О чем идет речь в выпуске:
- Украина обещает Западу контрнаступление в 2025-м, если ей помогут "продержаться" в 2024-м.
- Уничтожение Трипольской ТЭС: можно ли восстановить электростанцию?
- Украина вернула тела павших защитников.
- Британия может предоставить Украине лазерное оружие.
- Инспектор Львовской таможни похвасталась дорогим "луком" и потеряла работу.
Напомним, что Кулеба призвал Францию предоставить новые системы ПВО для Украины.
Ранее мы писали, что Кислица рассказал сколько ракет и бомб РФ выпустила по Украине с начала 2024 года.