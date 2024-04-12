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Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

12 апреля 2024 г. 22:01

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Text

18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Text

18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Украина вернула тела павших защитников. Также Британия, возможно, предоставит Украине лазерное оружие. О главных новостях пятницы, 12 апреля, расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Просмотреть выпуск можно по ссылке.

Главные новости 12 апреля

О чем идет речь в выпуске:

  • Украина обещает Западу контрнаступление в 2025-м, если ей помогут "продержаться" в 2024-м.
  • Уничтожение Трипольской ТЭС: можно ли восстановить электростанцию?
  • Украина вернула тела павших защитников.
  • Британия может предоставить Украине лазерное оружие.
  • Инспектор Львовской таможни похвасталась дорогим "луком" и потеряла работу.

Напомним, что Кулеба призвал Францию предоставить новые системы ПВО для Украины.

Ранее мы писали, что Кислица рассказал сколько ракет и бомб РФ выпустила по Украине с начала 2024 года.

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22:11 Доездились — пограничники показали эффектные кадры уничтожения двух БТР-82 на востоке Украины

22:10 В РФ заблокировали сайт благотворительного фонда Усика из-за донатов от россиян

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21:50 Зеленский во время визита в Черновцы наградил раненых военнослужащих

21:47 Переправлял уклонистов за границу под видом волонтеров — во Львове будут судить киевлянина

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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