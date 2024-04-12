Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Украина вернула тела павших защитников. Также Британия, возможно, предоставит Украине лазерное оружие. О главных новостях пятницы, 12 апреля, расскажет ведущий Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Просмотреть выпуск можно по ссылке.

Главные новости 12 апреля

О чем идет речь в выпуске:

Украина обещает Западу контрнаступление в 2025-м, если ей помогут "продержаться" в 2024-м.

Уничтожение Трипольской ТЭС: можно ли восстановить электростанцию?

Украина вернула тела павших защитников.

Британия может предоставить Украине лазерное оружие.

Инспектор Львовской таможни похвасталась дорогим "луком" и потеряла работу.

Напомним, что Кулеба призвал Францию предоставить новые системы ПВО для Украины.

Ранее мы писали, что Кислица рассказал сколько ракет и бомб РФ выпустила по Украине с начала 2024 года.