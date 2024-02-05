Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

Політичний психолог Олег Хомяк стане гостем студії Вечір.LIVE 5 лютого. Разом з ведучим вони обговорять можливе звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а також говоритимуть про закінчення каденції Президента України Володимира Зеленського та майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки.

Прямий ефір, який розпочнеться о 20:30 можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Хомяк разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком говоритимуть про поточну ситуацію в Україні з мобілізацією, а також обговорюватимуть наступні теми:

можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Залужного;

закінчення президентської каденції Зеленського;

майбутні вибори в США;

ріст соціальної напруги у суспільстві;

психологічний стан українців;

що буде, якщо Дональд Трамп знову стане американським президентом.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.

Додамо, Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.