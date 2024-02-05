Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

Політичний психолог Олег Хомяк стане гостем студії Вечір.LIVE 5 лютого. Разом з ведучим вони обговорять можливе звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а також говоритимуть про закінчення каденції Президента України Володимира Зеленського та майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки.
Прямий ефір, який розпочнеться о 20:30 можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE
Хомяк разом з ведучим каналу Новини.LIVE Сергієм Гулюком говоритимуть про поточну ситуацію в Україні з мобілізацією, а також обговорюватимуть наступні теми:
- можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Залужного;
- закінчення президентської каденції Зеленського;
- майбутні вибори в США;
- ріст соціальної напруги у суспільстві;
- психологічний стан українців;
- що буде, якщо Дональд Трамп знову стане американським президентом.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.
Додамо, Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.