Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Политический психолог Олег Хомяк станет гостем студии Вечір.LIVE 5 февраля. Вместе с ведущим они обсудят возможное увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а также будут говорить об окончании каденции Президента Украины Владимира Зеленского и предстоящих выборах в Соединенных Штатах Америки.

Прямой эфир, который начнется в 20:30, можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Хомяк вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком будут говорить о текущей ситуации в Украине с мобилизацией, а также будут обсуждать следующие темы:

возможное увольнение Главнокомандующего ВСУ Залужного;

окончание президентской каденции Зеленского;

будущие выборы в США;

рост социальной напряженности в обществе;

психологическое состояние украинцев;

что будет, если Дональд Трамп снова станет американским президентом.

Напомним, Зеленский заявил, что вероятное увольнение Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.

Добавим, Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.