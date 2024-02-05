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Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

5 февраля 2024 г. 20:25

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20:25Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

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20:00Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

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18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

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21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

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20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

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20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

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20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

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20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

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18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

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Политический психолог Олег Хомяк станет гостем студии Вечір.LIVE 5 февраля. Вместе с ведущим они обсудят возможное увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а также будут говорить об окончании каденции Президента Украины Владимира Зеленского и предстоящих выборах в Соединенных Штатах Америки.

Прямой эфир, который начнется в 20:30, можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Хомяк вместе с ведущим канала Новини.LIVE Сергеем Гулюком будут говорить о текущей ситуации в Украине с мобилизацией, а также будут обсуждать следующие темы:

  • возможное увольнение Главнокомандующего ВСУ Залужного;
  • окончание президентской каденции Зеленского;
  • будущие выборы в США;
  • рост социальной напряженности в обществе;
  • психологическое состояние украинцев;
  • что будет, если Дональд Трамп снова станет американским президентом.

Напомним, Зеленский заявил, что вероятное увольнение Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.

Добавим, Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

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