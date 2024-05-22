Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, нардеп від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та нардеп від "Слуги Народу" Сергій Демченко. Зокрема, вони обговорять мобілізацію засуджених та чому Захід не збиватиме російські ракети над Україною.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять про бронювання військовозобов’язаних та використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги України.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК, ЦНАП або онлайн. Але є виключення для певних категорій.

Також Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених російських активів. Рішення Ради ЄС, яка вирішила розблокувати використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС, схвалив віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.