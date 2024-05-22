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Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

22 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
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21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

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13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
Text

22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

Text

21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Гостями студії Ранок.LIVE стали речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, нардеп від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та нардеп від "Слуги Народу" Сергій Демченко. Зокрема, вони обговорять мобілізацію засуджених та чому Захід не збиватиме російські ракети над Україною.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять про бронювання військовозобов’язаних та використання доходів від заморожених активів Росії для допомоги України.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої дані в ТЦК, ЦНАП або онлайн. Але є виключення для певних категорій. 

Також Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених російських активів. Рішення Ради ЄС, яка вирішила розблокувати використання надходжень від активів російського центробанку в ЄС, схвалив віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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08:38 У Львівській області сталася ДТП з потерпілими — перекрита одна смуга

08:35 Систему автострахування чекають різкі зміни — як зростуть компенсації

08:32 Знайти вакансії з бронюванням працівників стало простіше — як це зробити

08:31 На Сумщині енергетики відновили енергопостачання після нічних вибухів — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 У Німеччині стартував транспортний саміт, участь в якому взяла Україна

08:05 Їх школу зруйнувала російська ракета — випускники станцювали вальс на вокзалі Києва

07:58 Споживачів карають за несплату послуг ЖКГ — розміри стягнень

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21 травня 2024
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

Text

21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК