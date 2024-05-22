Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, нардеп от политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" и нардеп от "Слуги Народа" Сергей Демченко. В частности, они обсудят мобилизацию осужденных и почему Запад не будет сбивать российские ракеты над Украиной.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят о бронировании военнообязанных и использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украины.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, новый закон о мобилизации действует в Украине с 18 мая. Все военнообязанные мужчины должны обновить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или онлайн. Но есть исключения для определенных категорий.

Также Украина уже летом получит первые средства от замороженных российских активов. Решение Совета ЕС, решившего разблокировать использование поступлений от активов российского центробанка в ЕС, одобрил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.