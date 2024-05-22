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Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

22 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

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21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
Text

22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, нардеп от политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" и нардеп от "Слуги Народа" Сергей Демченко. В частности, они обсудят мобилизацию осужденных и почему Запад не будет сбивать российские ракеты над Украиной.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят о бронировании военнообязанных и использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украины.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, новый закон о мобилизации действует в Украине с 18 мая. Все военнообязанные мужчины должны обновить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или онлайн. Но есть исключения для определенных категорий.

Также Украина уже летом получит первые средства от замороженных российских активов. Решение Совета ЕС, решившего разблокировать использование поступлений от активов российского центробанка в ЕС, одобрил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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09:20 Вражеский флот на дежурстве в Черном море — сколько кораблей угрожают

09:14 В Киевской области произошел пожар в частном доме — есть погибшие, среди которых ребенок

09:13 Для наступления на Харьковщину Россия использует африканских наемников — ISW

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:10 Официальный курс доллара в Украине вырос — ситуация на рынке

08:56 Пограничники показали, как превентивно били по оккупантам на Волчанском направлении

08:47 В одном из районов Киева произошла авария — часть домов без света

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21 мая 2024
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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Text

21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК